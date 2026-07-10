大學分科測驗延期！金門73名考生7／13起應試　前1天開放考場

▲ 115學年度大學分科測驗受到巴威颱風影響延期舉行。（圖／國立金門大學提供）

記者鄭逢時／金門報導

受巴威颱風影響，115學年度大學分科測驗延期舉行，原訂7月11日至12日考試，改為7月13日至14日辦理。金門考區共有73名考生報考，較去年增加15人，考場仍設於國立金門大學。

國立金門大學表示，今年分科測驗金門考區試場設置於理工大樓2樓，共規劃3間正式試場及2間備用試場，以因應各項突發狀況；另於綜合大樓設置4間休息室，提供考生及集報單位服務隊使用，讓考生能安心迎考。

校方指出，將於7月12日下午16時至18時開放考生查看試場及座位安排，提醒考生留意颱風可能帶來的風雨影響，前往查看考場時務必注意交通及自身安全，並預留充足時間掌握考試當天動線。

金大也提醒，考試當日務必攜帶應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、身心障礙證明、護照或居留證等，供監試人員查驗。其中，健保卡須附照片才屬有效證件，學生證則無論是否有照片，皆不得作為應試證件。

若考生未攜帶有效證件正本，經監試人員確認身分無誤後，仍可先行應試，但須於當節考試結束鈴響前，將有效證件送達試務辦公室或試場，否則將依大考中心相關規定，由大考中心審議扣減該科成績。

此外，考生可依個人需求配戴口罩，但身分查驗時須配合暫時取下口罩供核對。校方也提醒，智慧型手機、智慧型手錶、智慧型眼鏡等穿戴式裝置不得攜帶入座，除有效證件及應試文具外，避免攜帶非考試必需物品。考生可事先詳閱大考中心公布的應考提醒及檢查表，做好考前準備，如有疑問，可洽金大試務專線082-312346。