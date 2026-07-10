吸食「喪屍煙彈」渾身抖像僵屍　牢記拒毒三步驟

▲▼花蓮縣政府也持續整合警政、教育、衛政及社政資源，深化反毒宣導與防制工作並加強查緝。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期許多施用「依托咪酯」後毒駕上路，導致重大車禍之情形。暑假期間，青少年聚會，不法分子將原本用於醫療麻醉的依托咪酯非法摻入電子煙油，並以放鬆、提神、不會上癮、很好玩等話術吸引年輕族群嘗試，讓不少人在毫無警覺下誤觸毒品，不要因一時好奇而陷入成癮與健康危害的風險。

花蓮衛生局表示，全縣共有6家藥癮治療機構，補助對象：有意願接受藥癮治療者；藥癮治療補助額度：年滿 18 歲每人每年補助 3.5 萬元；未滿 18 歲每人每年補助 4 萬元。呼籲社會各界共同努力，關注藥物濫用議題，為家人與社會營造無毒的生活環境。





衛生局局長朱家祥表示，當依托咪酯被非法加入電子煙，吸食後將導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖，無法站立等現象，對於自身身體及他人危害甚鉅。長期濫用更可能造成心理依賴，影響記憶、注意力及情緒控制能力，對身心健康造成難以彌補的傷害。行政院已將依托咪酯、美托咪酯及異丙吡酯列為第一級毒品與海洛因、鴉片同級管理。凡製造、運輸、販賣、轉讓、持有或施用，均須承擔嚴重刑事責任，切勿心存僥倖，以身試法。



朱家祥指出，毒品問題並非無法解決，透過正確的治療與支持，藥癮患者可以重返健康生活。提醒民眾牢記「拒毒三步驟」：

一、拒絕來路不明的電子煙。

不接受、不購買、不嘗試來源不明的電子煙、煙彈或朋友提供的產品，更不要輕信「只是電子煙」、「不會上癮」等話術，避免誤觸新興毒品。

二、發現疑似毒品，及早尋求協助。

若自己或親友疑似接觸毒品，切勿隱瞞或自行處理，應儘速向家人、師長、醫療院所或毒品危害防制中心尋求協助，及早介入、及早治療。

三、發現販毒或施用毒品情形，立即通報。





若發現疑似販售或施用「喪屍煙彈」等新興毒品，請立即撥打110向警方報案，共同守護社區及校園安全。



為防堵新興毒品危害擴散，花蓮縣政府也持續整合警政、教育、衛政及社政資源，深化反毒宣導與防制工作並加強查緝，另結合中國信託反毒教育基金會培育反毒種子師資，深入校園及社區推廣識毒、防毒教育，提升青少年及家長辨識新興毒品的能力，共同建構社區拒毒防護網。



花蓮縣毒品危害防制中心呼籲，毒品沒有試一次沒關係，更沒有不會上癮的僥倖。面對層出不窮的新興毒品，最好的防護就是提高警覺、拒絕誘惑，請家長多關心孩子及交友情形。尤其暑假期間，家長一句關心、多一次陪伴，都成為孩子遠離毒品最重要的力量。

