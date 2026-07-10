未來北市颱風假連放2天？1天整備、1天防颱　蔣萬安全說了

▲台北市長蔣萬安視察華江疏散門防颱作業情形。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

巴威颱風緩步逼近台灣，預計今（10日）入夜後北台灣將出現明顯風雨。台北市長蔣萬安今上午主持災防整備會議後，隨即展開視察行程，下午來到社子島抽水站視察，被問到拋出調整防災思維構想，未來是否有可能出現1天防災整備、1天颱風假，連放2天的狀況？蔣萬安說，一樣就是照現有的機制，也就是前一天晚上8點，聽取最新的氣象預測，來宣布隔一天是否停班停課。

蔣萬安說，不管是中央氣象署、氣象團隊的預測，這次巴威颱風從氣象圖、路徑來看，一直在變化，7級暴風半徑380公里，雖然預測接近台灣可能到350公里，還是非常的大。這次帶來的風勢雨勢，接下來24小時累積雨量可能最高在市區都達到430毫米。

蔣萬安表示，狂風驟雨對市民朋友可能造成的災情，以及受災的風險，是非常非常高，所以身為決策者絕對不能輕忽，要非常審慎面對颱風造成的影響。

蔣萬安強調，不希望颱風造成巨大災情，但必須要求各單位做好各項整備工作，也呼籲所有市民朋友好好運用這段期間，懸掛物、招牌做穩固，陽台收納整理，大家共同面對這次災情。

而針對明天是否繼續放颱風假？蔣萬安說，一樣照慣例就是晚間8點，透過基北北桃四市平台大家討論、交換意見，一樣今天晚上會宣布是否明天停班停課。

另外，有記者問到，上午拋出要調整防災思維，未來有可能會朝向連放2天的新模式發展？如1天防災整備、1天颱風假？蔣萬安說，一樣就是照現有的機制，也就是前一天晚上8點，聽取最新的氣象預測，來宣布隔一天是否停班停課。

蔣萬安也呼籲，希望所有的民眾密切掌握颱風的動態，因為氣象團隊在多日的預測，今天的晚間開始，風雨就會變大。事先做好各項的準備，包括昨天交通局宣布開放紅黃線的停車；那今天早上10點開始，堤外停車場「只出不進」，下午2點執行拖吊。

蔣萬安表示，一定是希望民眾利用充裕的時間，各項的準備工作包括來移車等等。我們都做最壞的打算，包括各項的風險預判，我們希望讓任何的可能災害風險降到最低，以及接下來災後復原的工作能夠全速的加速、往前推進。