巴威颱風來了！彰化雨量恐飆300毫米　王惠美：明天影響最劇

▲彰化縣政府災害應變中心一級開設，縣長王惠美坐鎮指揮。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中颱「巴威」來勢洶洶，彰化縣政府下午開設一級災害應變中心，召開第一次防颱整備應變會議，縣長王惠美表示，根據氣象署預估，本縣至12日總累積雨量恐達200至300毫米，且降雨將主要集中在11日白天，民眾務必提高警覺，要求各防災單位嚴陣以待，全力將災害損失降至最低。

王惠美縣長於會議中表示，巴威颱風路徑持續向西北移動，預計11日將從東北部海域通過，暴風圈屆時將涵蓋彰化縣，影響不容小覷。她指示各單位務必加強戒備，並針對沿海強風巨浪、土石流潛勢區及易淹水地區預作部署。

縣府已公告警戒區域，包括11處危險水域、13處漁港泊地及11處土石流地區，請農業處與海巡單位協助提醒漁民儘速返港避風，警察局及新聞處亦將加強宣導，嚴防民眾前往海邊觀潮、釣魚或戲水，避免發生危險。

針對可能發生的強降雨災情，王惠美也要求水資處確實落實土石流潛勢區保全戶清查與建檔，並加強邊坡監測，必要時執行勸告或強制撤離。同時，針對6月25日及27日豪雨事件中曾發生災情的據點，須協調公所提前進行側溝清淤，並預置沙包、防水擋板等防護設施。

由於氣象署預估颱風影響最顯著的時段將落在11日白天，至12日總累積雨量恐達200至300毫米，縣府各單位已全面進駐應變中心，依權責分工執行防救災任務。王惠美強調，縣府將持續掌握最新氣象動態，滾動式盤點救災量能，必要時將尋求中央或其他縣市支援，務求齊心協力、嚴陣以待，確保縣民生命財產安全。