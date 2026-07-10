30個台灣大小？巴威變弱卻「大到塞滿畫面」　天氣粉專：非常罕見

▲粉專直呼巴威環流有夠大，「非常罕見」。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急﻿）



記者劉維榛／綜合報導

巴威颱風雖已減弱為中度颱風，但龐大環流依舊相當驚人，從衛星雲圖可見，外圍雲系範圍幾乎塞滿整個畫面，讓人忍不住好奇「大概有幾個台灣？」氣象粉專也提醒，颱風強度下降不代表威脅解除，各地風勢已逐漸增強，深夜過後雨勢恐更加明顯，民眾千萬別因颱風外觀變差就掉以輕心。

千萬別因「變醜變弱」鬆懈 粉專：龐大環流未消失



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文直呼巨大的巴威，可見它的環流真的非常龐大，「非常罕見！」接著好奇問「這樣看起來，大概有幾個台灣呢？」從相關氣象影像觀察，巴威的雲系向外延伸甚廣，即使颱風本身已經減弱，仍保有暴風圈廣闊、環流龐大的特性，可能為台灣多地帶來明顯風雨。

粉專指出，目前各地已陸續開始出現風勢，且越接近晚間，風力可能變得更加強勁。到了深夜，隨著颱風外圍環流及大量水氣逐步移入，各地降雨也將進一步增強，部分地區可能出現持續性雨勢，提醒民眾提前檢查門窗、固定戶外物品，避免強風來襲造成危險。

粉專最後特別警告，千萬不要因為巴威「變醜、變弱」就輕忽防颱。颱風外觀轉差或強度降低，不代表龐大環流立刻消失，風雨影響仍可能持續一段時間，呼籲民眾持續提高警覺、掌握最新天氣資訊，並完成各項防颱準備，非必要避免前往山區、海邊及空曠地帶。

30個台灣大小？網喊天佑台灣「中央山脈幫忙瘦身中」

底下網友紛紛驚喊天佑台灣，「2、30個台灣大小吧，真是颱風雲走到哪哪裡就陰天下雨」、「中央山脈幫忙瘦身減弱中」、「本來禿頭又長回來了」、「又變紮實了，新竹風爆大」、「高雄風好大」、「台南也風好大」、「屏東龍泉下雨中」。

事實上，前中央氣象局長鄭明典也在臉書直呼「比台灣大很多的颱風！」他指出，巴威雖然沒有颱風眼，但觀測證實稍外側強風仍在，且畫面呈現白茫茫一片，代表水氣相當充沛，因此特地發文留下紀錄。