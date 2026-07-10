AI助攻求職！南市青少年職涯營81人結訓　實戰履歷面試技巧

▲台南市勞工局舉辦三天兩夜青少年職涯規劃研習營，共有81名學員完成課程結訓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局7月8日至10日在白河區關子嶺勞工育樂中心舉辦「青少年職涯規劃研習營」，透過三天兩夜課程，帶領學員進行職涯探索、履歷撰寫及面試模擬，並導入AI工具與CPAS職業適性診斷測驗，共有81人完成研習結訓。

勞工局長王鑫基表示，職場環境快速變化，職涯規劃及軟實力已成為青年求職的重要能力。課程透過CPAS測驗，協助學員了解個人性格、工作適性，並在專家輔導下完成職涯規劃書。

研習營另安排履歷撰寫、面試模擬、問題解決、人際溝通、企劃撰寫及成果發表等內容，透過實作與團隊合作，提升學員求職準備及職場應變能力。

課程也教導學員運用AI整理履歷、自傳，製作個人求職資料及網站。講師郭岳峰指出，AI可協助調整履歷排版、優化文字，並分析職缺需求與求職者經歷的連結，但使用者仍應查核內容正確性，避免過度美化或直接複製生成文字，失去個人特色。

就讀企管系三年級的劉同學表示，原本對職涯方向感到迷惘，參加課程後了解到AI提供的答案並非最終決定，而是協助思考及規劃的工具。從事美容業的鄭小姐則說，希望轉換職涯跑道，透過課程學會利用AI撰寫履歷，也更了解自己的工作方向。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，希望學員透過研習找到自身定位，掌握適合的工作方向，並善用政府就業及職業訓練資源，持續累積職場能力。