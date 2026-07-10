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心臟科醫師示警　晚上7點過後「這7件事」絕對不做

▲▼聽診,醫生,醫師,看診,聽診器。（圖／VCG）

▲醫師在晚上7點過後，會避免做7件事。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

心臟科醫師布霍傑（Sanjay Bhojraj）表示，「在治療20年的心臟病、血管堵塞和代謝功能障礙後，我開始注意到一個較少被討論的心血管健康關鍵：那就是下班後發生了什麼事」，夜晚的選擇決定身體是進入修復狀態，還是持續處於壓力模式。他稱，身為心臟科醫師，他在晚上7點後絕對不做7件事。

1. 深夜進食

代謝功能依循晝夜節律運作，到了晚上，胰島素敏感度會下降，身體處理葡萄糖與脂肪的效率也隨之變差，較晚進食與餐後血糖升高、脂質代謝不良及發炎訊號增加有關。

研究指出，較早用餐有助於維持較健康的血壓、血糖控制與心血管風險指標。此外，夜間消化會干擾身體修復機制，而這些修復過程對血管健康至關重要。

2. 太亮的燈與刺眼的LED燈

日落後暴露在明亮、偏藍光的光源下，會抑制褪黑激素分泌。褪黑激素在睡眠調節、血壓控制以及心血管系統的抗氧化作用中扮演重要角色。多項研究已把夜間光照與冠狀動脈心臟病風險及夜間正常血壓紊亂有關。

建議改用暖色燈泡，並把燈具放在與視線同高的位置，模擬日落時的光線。

3. 令人緊張或情緒激動的電視節目

無論是政治辯論、實境秀衝突場面還是關鍵賽事的緊張時刻，心理壓力都會活化交感神經系統，使心跳與血壓上升。研究顯示，無論是急性還是慢性壓力都會導致內皮功能障礙，這正是心血管疾病最早期的階段；對於本身已有風險因子的人來說，強烈情緒壓力甚至可能誘發心臟事件。

布霍傑表示，他也很愛追劇，只是不會選在晚上看，會留到週末期間，趁神經系統還能承受得住的時候再看。

4. 高強度運動

運動對心臟來說絕對是好事，但時機很重要。深夜進行高強度訓練會讓皮質醇維持在高檔，延緩身體從「戰鬥或逃跑模式」切換到「休息與修復模式」的時間，這可能導致入睡困難、夜間心率上升，並降低心率變異度。

5. 飲酒

喝酒當下感覺很放鬆，但從生理層面來看卻恰恰相反。即使只是適量的晚間飲酒也會打亂睡眠結構、抑制快速動眼期（REM）睡眠，並干擾褪黑激素分泌。飲酒還會提高靜止心率，削弱正常的夜間血壓下降，這現象與心血管風險升高有密切關聯。睡不好會加劇發炎反應並惡化代謝調節，進而加劇長期的心臟風險。

6. 情緒激動的對話

憤怒與情緒壓力對心血管健康造成實質影響，急性壓力會使皮質醇飆升、降低心率變異度，對本身有相關風險者甚至可能引發心律不整或心臟事件。

7. 未過濾螢幕光線暴露

手機、平板與電視發出的藍光會延緩褪黑激素的分泌，打亂晝夜節律，進而導致入睡時間延後、睡眠品質下降。長期睡眠受干擾已被證實與高血壓、胰島素阻抗、發炎及心血管風險升高有關。維持穩定的睡眠品質對長期的心臟功能至關重要。

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