NASA招募4志願者！參加模擬計畫一年　身高不超過188cm才能報名

▲NASA正在公開招募4名志願者參與「月球與火星探索模擬」計畫。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）正在公開招募4名志願者參與「月球與火星探索模擬」（MMEA）計畫，這項長達一年的實驗將完全複製前往月球與火星的旅程與生活。

CNN報導，這項計畫將在休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）進行，最快於2027年8月啟動。志願者將在模擬太空的居住艙生活，執行與太空人類似的任務，例如種植作物、健康管理並模擬太空漫步。

此外，此計畫也將研究組員如何適應「火星時間」的生活。火星上的一天比地球上的一天長約40分鐘，這種差異可能影響睡眠及其他健康與表現方面的問題。

NASA發言人對CNN表示，這項研究計畫將有助於降低太空人在飛往太空及登陸火星時可能面臨的風險，「志願研究參與者對知識庫的貢獻極大，協助NASA找出風險並測試對策，提升太空人在長期太空探索任務中的表現」。

申請資格

申請者必須是美國公民或綠卡持有者，年齡介於30至55歲（年齡範圍外的申請人也可考慮），身高不超過188公分且英語流利。此外，申請者須具備「類太空人資格」，例如擁有工程學、生物科學、物理科學或數學的學士學位，擁有STEM（科學、科技、工程、數學）進階學位者亦可申請，具軍事經驗者也將列入考量。

有意參與者必須願意承諾在詹森太空中心完成總長14個月的項目，包括在艙內封閉生活12個月，以及另外2個月任務前後的訓練。參加者也要通過生理與心理評估，無飲食限制，且不得有夢遊病史或服用安眠藥的紀錄。

計畫分三階段 兩種居住環境

NASA發言人斯皮維（Kelsey Spivey）透露，計畫分為三個階段，第一階段將在60平方公尺的模擬太空船內進行，體驗從地球前往月球或火星的旅程。四名組員會各自擁有獨立小型艙房，包含生活、工作與睡眠的空間，以及一間小浴室，不過這與太空人實際使用的浴室有所不同。

第二階段則移入84平方公尺的設施，也就是讓志願者轉換成在星球表面生活的狀態，成員們要在此種植作物、照顧自身健康，並在模擬行星表面的沙盒中練習太空漫步。第三階段則是搭乘同一艘太空船返回地球。

目前NASA已進行過28次航程模擬與2次地表艙室模擬，但這是首度把兩者結合的計畫。曾參與過任務的43歲醫生瓊斯（Nathan Jones）表示，這段經歷讓他更想成為太空人，但長達一年的與世隔絕也是情感考驗，最主要是想念他的妻子與孩子，「錯過生日、節日和畢業典禮等大事，真的很難受」。