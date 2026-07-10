快訊／雨區擴大　10縣市大雨特報

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對10縣市發布大雨特報，因第9號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（10）日北部、東北部、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨特報

影響時間：10日白天

＊大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上警報，氣象署表示，今、明(10日、11日)兩天颱風及其外圍環流影響，今日台灣北部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，金門為多雲到晴，午後南部及東南部山區亦有局部大雨發生的機率。

今晚至明日北部、東北部地區、中南部山區及馬祖有陣雨或雷雨，中部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨或雷雨，各地有大雨或豪雨，其中北部地區及東北部、中部山區有豪雨以上等級降雨發生的機率。

氣象署指出，颱風暴風圈預計明天清晨觸陸，觸陸地點從新北東北角、宜蘭及花蓮北側都機率，預估最快要下周日清晨至上午才可解除陸上警報。



資料來源：氣象署