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阿北警局門口撞飛女騎士「油門一催溜了」　警百米狂奔肉身攔車

▲▼保安大隊 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼吳姓男子在市警局門前發生車禍逃逸，保大員警奮勇追車逮人 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「阿伯你撞人了還想跑！」高雄市警局大門口今（10）天上午驚傳轟然巨響，一名洪姓女子騎機車行經路口時，慘遭一輛轎車猛烈撞擊，洪女當場連人帶車慘摔在地、痛苦哀嚎，不料，肇事的吳姓阿伯非但沒下車察看，竟還狠心踩下油門當場開溜，市警局門口的保安大隊駐衛警聽聞巨響，驚見有人肇逃，當街狂奔追捕，馬上在100公尺外將這名肇逃男當街攔截逮個正著。

警方調查，保安警察大隊警衛中隊警員王琨能與黃楷諺，今上午8時至10時正在市警局大門口執行守望勤務，大約在上午9點多，平靜的街道突然傳出「碰」一聲震天巨響，兩警猛然點頭一看，赫見中正四路與市中一路口發生恐怖車禍，洪姓女騎士被撞到在地上翻滾，痛到無法起身。

▲▼保安大隊 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

誇張的是，肇事的吳姓男子撞了人，非但沒有停車幫忙叫救護車，反而方向盤一轉、油門一踩，假裝沒事準備逃離現場，行徑相當冷血。

「在那裡！他跑掉了！」受傷的洪女忍痛指向肇事車輛逃逸方向。此時，兩名保大警員展現超高機敏反應與過人默契，黃員第一時間箭步衝向路中央，一邊安撫洪女、一邊揮舞指揮棒疏導交通，死死擋住後方來車，避免發生二次車禍將人輾過。

另一方面，警員王琨能則當場「警局大門口起跑」，在車水馬龍的馬路上徒步狂奔追緝，王員狂追了整整100公尺，最後氣喘吁吁地以肉身擋在肇事轎車前，威嚴大喝，「停車！下車！」當場把被嚇傻的吳男給揪回警局，隨後移交轄區分局交通分隊依法送辦。

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