上了年紀後「手機都有1種照片」　網爆共鳴：我哪記得住

▲很多人停完車後，都會先拍照。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著年紀越來越大，很多人的記憶力也變得越來越差，如果有些事情實在記不得，可能就會仰賴手機幫助。「法老王」王至德律師就發文表示，他最近看到有人討論，人上了年紀以後，手機就會有各種停車場、名片的照片，雖然他自認年輕，但他手機確實有這些照片。

停完車都要先拍照

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王至德在臉書粉專上發文表示，他在社群平台上看到一則貼文寫道，上了年紀的人，手機相簿內會有很多停車位編號、停車場柱子編號的照片，另外，也會有很多水電、鎖匠等名片。雖然他自認還年輕，但這些照片他都有。

王至德還在留言處補充，如果碰過找車找一小時的事件，以後就會乖乖拍照了！對於手機有拍照功能，王至德更認為，這真的是世界上最偉大的發明。

貼文曝光後，不少網友也表示，「我在大賣場停車也會拍停車位置」、「不錯啦！還記得拍照」、「之前騎車去一個人生地不熟的地方，事辦完，找車找快半小時」、「我沒上年紀就有啦，一個立體停車場幾千個機車停車格我哪記得住」、「我也是，我有次忘記拍了，結果找了半個小時後，開始懷疑走錯樓層」、「隔壁主管帳密要手寫+拍照」、「這是生活智慧，不是老態」。