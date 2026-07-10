廉潔守則！嘉義檢察長揭國營事業犯罪態樣





▲▼ 守護廉潔不誤觸法網！嘉檢檢察長赴台電剖析常見弊案態樣 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁聖勳／嘉義報導

為深植國營事業廉潔觀念，嘉義地檢署檢察長蔡宗熙昨（9）日受邀至台灣電力公司嘉義區營業處，以「國營事業常見弊案及犯罪態樣分析」為題進行專題講座。蔡檢察長透過深入淺出的法律解析與豐富實務案例，叮囑同仁恪遵法律界線。

蔡檢察長指出，國營事業員工若辦理或監辦「政府採購」，依最高法院見解屬刑法上的「授權公務員」，均受《貪污治罪條例》規範。講座深度剖析「賄賂罪」與「圖利罪」，並引述台電林口工作隊採購收賄案、核一廠專員指導廠商虛報估價等判決為鑑，強調法律對「不法利益」認定極嚴，即便價值輕微亦可能涉罪。

針對職場互動，蔡檢察長叮囑，同仁與職務有利害關係者收贈財物或飲宴應酬，除符合偶發性公務禮儀且價值在3千元以下外，原則應予拒絕並落實登錄。他勉勵同仁「簡單生活、廉潔自持」，抗拒誘惑以確保生涯平安。

嘉義地檢署最後呼籲，民眾若發現疑似妨害選舉線索，請撥打免費檢舉專線：0800-024099（按 4）。司法機關將採取最高規格保密，並核發高額獎金（境外勢力介選最高2,000萬元、賄選最高1,000萬元），共同守護民主成果。