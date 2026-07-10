氣象報一半冒出「分身大軍」！女主播反應被讚爆　狂吸千萬觀看

記者陳宛貞／綜合報導

美國明尼蘇達州Fox 9電視台氣象主播珍妮佛麥德邁（Jennifer McDermed）曾在播報時遇上電腦圖卡系統突發故障，直播畫面中瞬間出現大量「分身」，她雖失控笑場卻毫不驚慌，幽默的臨場反應吸引近2千萬次觀看，時隔5年這段畫面再度翻紅，在社群媒體上引起熱議。

當時麥德邁正在螢幕前穿梭，一面說明天氣狀況，未料圖卡系統突然出狀況，不斷複製出她本人與氣象圖的殘影，形成一列「麥德邁大軍」跟在她身後移動。

面對突發狀況她忍不住爆笑，接著幽默向觀眾問道，「大家要一個珍妮佛還是兩個珍妮佛？」隨後更是乾脆隨著「分身」起舞，把技術故障變成一場即興表演。

麥德邁隨後忍不住大喊，「這讓我頭好痛，太多個我了，我連自己都應付不來，更別說一次10個！」最終她強忍笑意完成整段播報，一旁的主播邁爾（Randy Meier）見狀還補了一句，「不管你按了什麼按鈕，下次絕對不要再按了。」

這段播報在YouTube累積1978萬次觀看，近期被轉傳到社群媒體，引發眾多網友留言大讚，「導播：明明故障，為什麼收視率還這麼這麼高」、「她到後面直接玩起來」、「我很少用陸陸續續來形容一個人」、「她的機智和幽默救了整個電視台」。