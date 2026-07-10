南投縣推弱勢家庭就業系列課程　7／24開跑限額25人開放報名

▲弱勢家庭成員往往面臨資訊匱乏、求職不易的困境。（圖／資料照片，南投家扶中心提供）

記者高堂堯／南投報導

弱勢家庭成員常盼望找到穩定工作、改善家庭生活條件及經濟環境，但卻不知道什麼工作適合自己；南投縣政府因此規劃推動「115年度促進特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」，透過「逆風飛翔，結伴同行」系列課程，協助其認識政府的就業輔導資源、職業訓練及就業獎勵措施，在求職路給予一臂之力。

南投縣社會及勞動局指出，本次課程內容多元實用，包含「政府在就業促進的獎勵措施」、「認識南投縣的觀光產業參訪」、「植栽或竹工藝體驗」，透過參訪認識產業現況與職缺需求，並幫助學員重新盤點自我優勢，提升求職技巧與認識職訓課程，打造嶄新的職涯發展。

▲「逆風飛翔，結伴同行」系列課程開放報名中。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動局表示，首場活動針對就業弱勢家庭辦理2梯次，分別於7月24日（星期五）在埔里台一農場及7月31日(星期五)在竹山鎮竹山文化園區，全程由該局全額補助，為學員投保意外險，並提供午餐；每梯次限額25人，歡迎家庭成員攜手一起踴躍掃描活動QR Code線上報名參與，或可至該縣社會福利服務中心尋找認識的社工詢問。

社會及勞動局說明，「逆風飛翔，結伴同行」系列課程接下來將持續於8月份辦理「中低收入及低收入戶就業促進活動」、「二度就業婦女就業促進活動」，9月份邀請名人開講，可關注縣府官網消息，或赴縣府大廳就業服務台、銀髮人才據點進行相關就業諮詢服務。