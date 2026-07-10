嘉檢攜手財稅局：建構防護機制　守護地政安全

拒絕異常接案！嘉義地檢署主任檢察官江金星 勉地政士堅守法律底線

▲▼ 嘉檢攜手市財稅局建構防護機制 協助識破地政陷阱防範洗錢詐騙 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升不動產交易安全，避免專業服務淪為犯罪工具，嘉義地方檢察署江金星主任檢察官今（10）日受邀至嘉義市財稅局「廉政法紀教育講習」授課。江主任以「踩線的代價：地政士不法案例解析與執業防線」為題，與從業人員深度研討執業風險與避險策略。

江主任指出，隨犯罪手法翻新，地政士在當代詐欺與洗錢案中，已成為檢方密切關注的角色。若因疏忽或利益誘惑使專業簽證掩護不法，恐捲入組織犯罪。近年常見手法包括：利用買賣空窗期騙屋詐貸、操作假借貸牟取重利、偽造代筆遺囑、假買賣真逃稅

針對法律認知落差，江主任提醒，若報酬與勞力顯不相當，或交易結構異常，皆可能構成「不確定故意」，即便辯稱不知情亦難免責。從業人員務必建立三道防線：「拒絕異常接案」、「識破交易結構」及「勇於公益揭弊」。面對異常結構勇於拒絕簽名，才是保障自身執照的最佳防護。

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