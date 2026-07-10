夏天露腳趾才涼「為何很少人穿涼鞋？」　網曝原因爆共鳴：超怪

▲原PO發現，路上穿涼鞋的人不多。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文表示，近日天氣炎熱，但她在台北街頭發現，多數民眾仍選擇穿運動鞋，很少有人穿涼鞋。她透露自己是標準的涼鞋派，因為夏天就是要露出腳趾才會涼快，但她也覺得女生穿涼鞋很累，因為得要特別花時間保養，不知道大家是運動鞋派還是涼鞋派？貼文曝光後，引起討論。

發現路人很少穿涼鞋

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這名女網友在Dcard上，以「大家夏天真的都不穿涼鞋了嗎？是我太老派嗎？」為標題發文。原PO指出，近期高溫難耐，觀察路人卻發現穿涼鞋的比例極低，大多穿著運動鞋。這讓她不禁思索，究竟是流行趨勢改變，還是大家都跟她一樣，對涼鞋產生了惰性。

原PO透露自己是標準的涼鞋派，因為夏天就是要露腳趾才涼快，但穿涼鞋卻也很累，除了要修剪指甲、塗指甲油，還得留意腳跟乾裂的問題，否則稍不注意便看起來髒髒的。此外，多數涼鞋僅重美觀，薄底設計易導致腳底痠痛與破皮，足部保養更耗費心力，讓她也一度想換回包覆性強的運動鞋。與此同時，她也好奇大家夏天時，是運動鞋派還是涼鞋派？

網曝不穿涼鞋原因

貼文一出，不少網友都表示，「個人不喜歡露腳趾，覺得超怪，被看到腳趾就渾身不對勁，所以在家也是穿襪子」、「台灣地板太髒了，晚上還會有超級大強，絕對不穿涼鞋，而且個人覺得大部分的涼鞋都不好看，從小就不愛穿」、「腳背要擦防曬很麻煩，而且涼鞋沒穿襪子的話，很容易黏到砂石或是鞋底髒髒臭臭」、「有一種可能是，超怕腳指甲被穿包鞋的人踢到，指甲直接翻起來的恐懼」、「涼鞋又不涼，腳還會曬黑」。