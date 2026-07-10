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地鐵癡漢竟是耶魯高材生！18歲男「當眾性侵女乘客」　警公開長相

▲▼ 。（圖／翻攝自NYPD）

▲ 史坦已向警方自首 。（圖／翻攝自NYPD）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國耶魯大學18歲學生史坦（Ari Shtein）被控在紐約曼哈頓地鐵車廂內，從身後以手指性侵一名30歲女乘客，當女子驚恐後退時他辯稱，「不好意思，沒想到你會是這種反應。」諷刺的是，史坦過去還曾公開撰文批評校內強制性騷擾防治訓練毫無意義。

《紐約郵報》報導，案發於切爾西（Chelsea）往上城方向的R線車廂內，受害女性6月28日帶著4名7至11歲的孩子一起搭車，未料史坦當眾加以性侵，犯案後倉皇逃離現場。紐約警方30日公布監視器畫面追緝，他才於本月8日自首，目前面臨性虐待、加重性虐待、強行觸摸及危害兒童福祉等多項罪名。

調查發現，史坦去年10月曾在耶魯學生報《白金漢燈塔》（Buckley Beacon）發表評論，質疑校方強制新生參加性騷擾防治訓練的必要性，「那個房間裡難道有人本來打算騷擾同學，卻因為這個訓練才知道那是錯的嗎？」消息曝光後，該報已將他從評論版編輯中除名，發言人也稱他不再擔任志工。

史坦目前由知名律師肖德里（Priya Chaudhry）代理，她過去曾為演員喬納森梅傑斯（Jonathan Majors）等名人辯護。肖德里否認相關指控，形容受害者「行為失控」，並聲稱史坦當天只是和友人去逛書店，卻遭對方無端誣陷。

一名耶魯學生9日受訪表示，若史坦面臨的指控屬實，希望學校將他開除；校方截至目前則未就此事做出回應。

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