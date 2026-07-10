台東發布2026地方自願檢視報告　生活視角展現永續治理成果

▲台東第三版地方自願檢視報告正式發布。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府正式發布第三版《地方自願檢視報告》（Voluntary Local Review, VLR），以「從生活出發，讓永續成為台東的日常實踐」為主題，全面檢視台東推動聯合國永續發展目標（SDGs）的施政成果，並從縣民生活經驗出發，聚焦「關懷共融韌性、智慧科技治理、產業觀光亮點、文化建設城市、淨零永續生活、南島文化連結」六大面向，呈現台東永續治理的具體成果與發展方向。

台東縣政府表示，面對氣候變遷、高齡化、人口結構改變及全球永續轉型等挑戰，縣府持續以SDGs作為施政重要指引，並以「慢經濟」作為地方發展核心，在自然環境、產業轉型、文化底蘊及生活品質之間尋求平衡，發展符合台東特色的永續治理模式。

縣府指出，近年陸續完成富岡旅運中心、縣立圖書館新建、太平榮家活化、杉原灣再利用及焚化廠啟用等延宕多年的重大建設與歷史課題，同時以全台首創的「無圍牆巨蛋」概念，將海岸、沙灘、星空及稻田等自然場域轉化為文化展演空間，打造兼具地方特色與國際能見度的觀光品牌。

此外，縣府也將持續透過跨局處合作、公私協力及公民參與，推動淨零永續生活、資源循環、再生能源、低碳運輸及環境品質提升等政策，並結合山海、縱谷、南迴及離島等不同區域發展需求，讓永續治理更加貼近地方生活。

環保局表示，地方自願檢視報告是地方政府對照SDGs主動盤點及公開施政成果的重要工具。第三版報告呼應「減少不平等」、「永續城市與社區」等永續發展目標，內容以民眾最關心的生活議題為主軸，從不同世代及族群的照顧支持出發，進一步說明如何運用智慧科技提升公共服務品質，透過產業輔導、活動策展及創新模式，發展兼顧地方特色與生活需求的產業經濟，並延伸至城市建設、公共空間改善及環境永續等面向。

報告也聚焦低碳生活、資源循環及環境保護等議題，並以台東深厚的南島文化為基礎，串聯國際交流與文化網絡，展現台東在南島文化脈絡中的重要角色，同時實踐SDGs第17項「夥伴關係」目標。整體內容透過貼近日常生活的敘事方式，呈現公共政策如何回應縣民需求，讓永續不只是施政理念，更成為民眾有感的生活改變。

環保局指出，第三版《地方自願檢視報告》電子版已公布於台東縣政府官網「台東大小事」的「出版刊物」專區，民眾也可前往台東縣立圖書館、台東故事館及永續方舟館閱覽實體書籍，深入了解台東推動永續治理的成果與願景。

縣府表示，永續發展需要政府、企業與全民共同參與，呼籲民眾從減塑、節能、低碳運輸、資源回收及友善消費等日常行動做起，攜手打造更宜居、更具韌性的永續台東。