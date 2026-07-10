嘉義「平價鼎泰豐」結束合夥關係　豆豆小籠湯包將雙軌獨立經營

▲▼ 嘉義平價鼎泰豐名店「豆豆」再發芽！26年傳奇美味分家，公明路「新豆豆」8月盛大開幕。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁聖勳／嘉義報導



在嘉義饕客心中無可取代、被譽為「平價版鼎泰豐」的芳安路「豆豆小籠湯包」，在走過 26 年又 2 個月的歲月後，正式迎來品牌繁衍的全新篇章。店主近日於社群平台感性拋出震撼彈，宣布創辦人媽媽與鄰居伯母兩位合夥人的合體關係已於 2026 年6月30日劃下句點。這顆在地耕耘超過四分之一個世紀的美味種子，如今各自開枝散葉、破土發芽，將以兩家獨立店面的嶄新形式，繼續餵飽嘉義人的胃。

這間店不僅是美食指標，更是撐起一個家的支柱。創辦人透露，豆豆成立當年正逢父親離世，這間店默默代替了父親，撐起家庭並拉拔兒女長大。主廚弟弟更是從小將整個青春奉獻給湯包店，無論是下課、打工下班，甚至退伍後的正職工作，他都毫無怨言地奔回店裡幫忙，並於 2015 年正式全職投入，練就了極其深厚的調餡與包湯包功力。

隨著舊合作的結束，這份美味也在公明路長出「新芽」。店主強調，芳安路原址將由鄰居伯母與兩位兒子繼續經營，而創辦人媽媽與主廚弟弟則攜手全新出發，預計於8月4日在嘉義市公明路235號開設「新豆豆」。

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兩家店未來屬於完全獨立經營，並非分店關係，商標也將各自加上註記做區隔。公明路「新豆豆」將融合媽媽26年的麵皮達人經驗與弟弟的頂級湯包巧手，以不變的品質與細節堅持，讓這碗「嘉義鼎泰豐」的靈魂美味，在不同街區同步飄香。