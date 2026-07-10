安養院阿北大雨中溜回家　內埔警淋成落湯雞...1小時後終尋獲





▲內埔警方找到莊姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名年逾6旬的安養院莊姓男子日前趁人不注意自行離院，當時正值大雨滂沱，院方遍尋不著，擔心發生危險，趕緊向警方求助。內埔警方獲報後展開協尋，歷經近1小時搜尋，終於在建興路找到全身淋濕的莊男，先帶回派出所安置保暖，再通知家屬及安養院人員將他平安接回。

內埔警分局龍泉所巡佐關志剛、警員徐郁婷，日前下午4點多巡邏時，接獲某安養院吳姓員工親自到派出所報案，並說安養院內的一名莊姓男子不假外出，且適逢大雨，擔心莊男人身安全，因此求助警察幫忙協尋。

員警得知狀況後，立即展開協尋任務，在經歷約1小時尋找時間後，最後在建興村建興路段，順利發現莊姓男子。於是員警先將淋雨的莊男載回派出所安置，並提供乾淨毛巾讓其擦拭雨水，藉以保暖禦寒。經詢莊男離院原因，他自述想要走回潮州鎮的住家。員警隨即通知家屬及請安養院派人前來派出所接回莊男，家屬及安養院職員對於員警熱心協助，十分感激。

內埔警分局長江世宏表示，長輩外出請穿戴反光衣物、帽飾等，以提升可見度，增加人身安全。另可配戴愛心手環，上面顯示姓名及家人電話號碼，或在衣物上標示聯絡資訊，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬，如遇緊急事故需要警方協助，可立刻撥打110或尋求鄰近派出所協助。