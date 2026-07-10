颱風巴威來了！ 台中和平區撤離729民眾　高山蔬果緊急運下山

記者 李陳信得／台中報導

中颱巴威預計在今(10)日晚間觸及陸地，台中市山區預估將會降下豪雨等級雨量，市長盧秀燕上午開設一級災害應變中心，並指示和平區公所「超前部署、預防撤離」為原則，全力守護區民生命安全。下午2時區公所配合警、消人員在土石流及大規模警戒區民眾共729人實施勸離下山或依親。

▲▼中颱巴威預估將會降下500-800毫米雨量，災害應變中心將撤離警戒區民眾。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

依中央氣象署預估，和平區公所自今日18時起至明(11)日，累積降雨量預估將達500至800毫米，降雨強度不容輕忽。臺中市災害應變中心指揮官盧秀燕市長特別指示，和平區務必於強降雨來臨前完成各項預防性撤離整備作業，落實保全戶關懷及撤離措施，以「超前部署、預防撤離」為原則，全力守護區民生命安全。即刻起由區公所、各里辦公處、里長及當地警消人員共同針對土石流潛勢溪流保全戶進行撤離勸導，協助民眾及早撤離至安全處所，確保生命安全。

下午2時針對和平區梨山里及達觀里大規模崩塌及土石流警戒區，加強辦理預防性撤離勸導作業，降低災害風險，避免危險發生。將持續密切監控颱風動態，並配合中央及市府各項防災應變措施，全力守護區民生命財產安全，也請鄉親朋友共同做好防颱準備，隨時留意官方發布的最新資訊，配合各項防災措施，攜手平安度過此次颱風。此外公路總局谷關工務段在晚間6時增開德基往谷關班次，讓民眾及蔬果能夠安全下山。



