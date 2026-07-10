台灣總人口數連30個月負成長　新生兒4.6萬比去年少9000人

▲台灣人口數連續30個月負成長，上半年新生兒更比去年同期少9000人。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今（10日）公布6月份人口統計資料，台灣總人口2324萬3565人，已連續30個月負成長。其中，各界關注的新生兒部分，6月出生7324人，據統計，今年上半年新生兒數為4萬6344人，相比去年同期5萬5375人，減少9031人。另外，台灣已邁入超高齡社會，截至6月底，65歲以上人口數為476萬1941人，占人口數20.49%；65歲以上人口比率最高的縣市為台北市，達24.61%。

根據統計，截至2026年6月底，人口數為2324萬3565人，與去年同月相比減少10萬3176人，平均每天減少282.67人，與5月比較則減少9076人。從縣市別來看，人口增加率最高者為桃園市0.29%，其次為連江縣0.28%、再其次為新竹縣0.24%；人口減少最多為金門縣1.49%，其次為嘉義縣1.20%，再其次為台北市1.14%。

新生兒部分，6月份出生7324人，約每5.9分鐘出生1個嬰兒，折合年粗出生率為3.83‰，較去年同期減少1644人，較5月則增加492人。就縣市別言，粗出生率最高為新竹市5.05‰，其次為雲林縣4.86‰、再其次為桃園市4.66‰；最低為基隆市2.20‰，其次為嘉義縣2.66‰、再其次為苗栗縣3.24‰。

死亡人數方面，6月份死亡1萬6340人，平均約每2.6分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.55‰，較去年同月減少214人，相比5月則增加1182人。以縣市別來看，粗死亡率最高為嘉義縣13.08‰，其次為台東縣12.23‰、再其次為屏東縣11.72‰；最低為連江縣1.78‰，其次為桃園市6.70‰、再其次為新竹市6.73‰。

在人口結構部分，台灣在去年已正式邁入超高齡社會，截至6月底，0到14歲人口數為263萬4717人，占總人口比率11.34%；15至64歲人口數為1584萬6907人，占68.18%；65歲以上人口數為476萬1941人，占20.49%。20歲以上人口數為1964萬682人，占84.50%。

從縣市別來看，0至14歲人口比率最高為新竹市14.91%，最低為金門縣7.56%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.32%，最低為台北市63.63%；65歲以上人口比率最高為台北市24.61%，最低為新竹縣15.38%；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣88.78%，最低為新竹市79.95%。