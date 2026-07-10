回老家驚見房子被拆光！翁癱坐路旁狂哭　暖警開導送返高雄

▲潮州警方送劉姓男子搭火車返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

64歲劉姓男子日前從高雄獨自返回屏東潮州尋找童年老家，沒想到抵達後發現老屋早已拆除，親人也相繼離世，觸景傷情下癱坐路旁落淚。潮州警方巡邏時發現異狀，不僅耐心傾聽、溫言安撫，更協助救護人員確認身體狀況，最後貼心護送老翁前往火車站搭車返家，讓他感動不已。

潮州警分局光華派出所員警日前執行巡邏勤務時，於潮州鎮彭城路段發現一名年約64歲的劉姓男子神情落寞地癱坐在路旁，且無法自行起身。巡邏警員蘇韋綾及江承恩見狀，第一時間急忙上前關心，並將他攙扶至安全處所。

經警方耐心聆聽與溫暖詢問，這才解開他的「心結」。原來，目前居住在高雄市的劉姓老翁，心中始終懸念著童年回憶。當天他獨自回到潮州鎮九塊里的彭城路老家想尋根，怎料人事已非，老家中的親戚、長輩均已相繼過世，而承載滿滿兒時記憶的老家房子也早已拆除、不復存在。景物全非的強大失落感排山倒海而來，讓他不禁悲從中來、觸景傷情，一時之間身心無法負荷，才會癱坐在地上暗自流淚。

蘇員與江員得知原委後，隨即化身為「心靈導師」，一邊溫言寬慰、安撫劉翁的情緒，一邊請救護人員仔細檢查並關心其身體是否有不適情形。在兩位員警如同親人般的悉心陪伴與開導下，他的情緒逐漸平復，眼淚化為感激，並表示想搭車返回高雄。

警方考量其身心狀況，在不影響勤務的情況下，貼心地以警車協助將他載往潮州火車站搭乘火車。臨行前，他對潮州警方在自己最脆弱時給予的適時關懷與開導，頻頻表達由衷的感激。

潮州分局分局長黃世德表示，警察工作不僅僅是維護治安與交通，更是守護社會溫度的重要力量。隨著台灣邁入高齡化社會，長者的身心健康與情感需求更需要大眾的關注。本局同仁在勤務中能敏銳察覺長者的無助，並以同理心給予心靈上的慰藉與即時協助，充分展現了「視民如親」的溫馨警政精神，值得肯定。