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今放颱風假！雙月提前宣布「11日也店休」　網讚良心企業：好圈粉

▲▼雙月食品社創始青鳥店。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙月食品社。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市府昨（9）日晚間表示，根據中央氣象署最新資訊，並經基北北桃共識，宣布10日停止上班及上課。「雙月食品社」昨晚就發文表示，因研判星期六的風雨也會比較大，所以除了10日店休一天，11日也不會營業。貼文曝光後，引起網友討論。

台北市10日停班停課

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蔣萬安在台北市府宣布放假後，隨即也在臉書上發文表示，經過基北北桃四縣市共同討論，這次巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次，在基北北桃四市討論後，基於天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款規定，宣布台北10日停班停課。他呼籲，因應目前氣候變遷的挑戰，要妥善運用防颱整備日，儘早完成各項防災準備、注意水情與相關災防資訊。

雙月食品社店休2天

雙月食品社昨日就發文表示，因配合台北市政府宣布停班停課，10日全門市店休一天，另外，他們研判11日風雨可能較大，所以也將店休一天。雙月強調，他們將夥伴與顧客安全放在第一位，所以連續店休兩天，若造成不便，還請見諒，也提醒大家做好防颱準備，注意自身安全。

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貼文曝光後，就有不少網友表示「這公告好圈粉」、「好店，已收藏」、「好讚好讚，員工的安全最重要」、「果然是雙月」、「良心企業」、「老闆真棒」。還有網友直呼「缺人嗎？想投履歷」、「想去這家上班了」。

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