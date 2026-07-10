無照上路又違規「油門一催」跑了！警追2.5km逮人　恐挨罰20萬

▲桃園警分局員警今日凌晨巡邏發現白色自小客車轉彎未打方向燈欲攔查時，拒檢加速逃逸，警方圍捕2.5公里後攔停到案。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警桃園地檢署今（10）日凌晨執行巡邏勤務，在桃園區建國路發現一輛白色BMW自小客車轉彎未依規定使用方向燈，遂上前攔查。未料自小客車拒檢且加速逃逸，員警通報警網攔截圍捕，自小客車逃逸過程多次蛇行、逆向行駛等違規，警方尾隨2.5公里後順利將車輛攔停。警方查出，駕駛李姓男子為無照駕駛，駕駛車輛已遭車主報案侵占，全案依法移送桃園地檢署偵辦，李男無照駕駛逃逸期間多項違規，最高可處新臺幣20萬罰鍰，員警已依法製單舉發。

▲桃園警分局員警今日凌晨巡邏圍捕2.5公里後攔停拒檢李姓男子到案。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局大樹派出所員警今日凌晨3時許巡邏時，在建國路發現一部白色BMW自小客車轉彎未依規定使用方向燈，遂示意停靠路邊受檢，未料，駕駛37歲李姓男子拒絕受檢，還加速逃逸。

▲桃園警分局員警今日凌晨巡邏圍捕2.5公里後攔停拒檢李姓男子，查出車主報案侵占，警方查扣白色BMW。（圖／桃園警分局提供）

員警立即通報警網攔截圍捕，李男逃逸期間多次蛇行、逆向行駛，嚴重危害其他用路人安全。警方尾隨約2.5公里後，順利將攔停到案，當場控制李男。經查李男酒測值為零，亦無毒駕情形，但坦承無照駕駛，員警還查出，駕駛之白色寶馬自小客車遭車主（李男前妻）報案侵占，另查出，李男無照駕駛逃逸期間多項違規，最高可處新臺幣20萬罰鍰，員警依法製單舉發，並依侵占罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局呼籲，民眾如遇警方依法攔查時應配合接受檢查，切勿以危險方式逃逸，以免危害自身及其他用路人安全。警方對各類危害交通安全及違法行為，將持續強力執法，以維護市民生命財產安全與良好交通秩序。