菜奇鴨、夜奇鴨守護府城　反賄選挑戰送出130個獎項

▲台南市政府政風處結合菜奇鴨、夜奇鴨推出反賄選網路有獎徵答，活動自7月15日開跑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年地方公職人員選舉，台南市政風處推出「菜奇鴨＆夜奇鴨守護府城．反賄選知識大挑戰」網路有獎徵答活動，民眾只要觀看反賄選影片、答對5題並填寫資料，就有機會抽中菜奇鴨、夜奇鴨系列宣導品，共計130個獎項。

活動自7月15日起至9月30日止，民眾觀看政風處Facebook反賄選影片後，可掃描活動QR Code或點擊活動連結參加，完成並答對5題反賄選知識問答，再填寫抽獎資料，即可取得抽獎資格。

題目內容涵蓋反賄選基本觀念、檢舉專線及檢舉獎金制度等，透過簡單易懂的互動方式，宣導「選票不是商品，民主不能打折」，邀請民眾共同維護公平、乾淨的選舉環境。

活動獎品包括菜奇鴨絨毛娃娃40名、夜奇鴨絨毛娃娃40名及夜奇鴨鑰匙圈50名，合計130個獎項。主辦單位預計於10月上旬以電腦公開隨機抽出得獎者，並在台南市政府政風處Facebook粉絲專頁公布名單。

政風處長張堯星表示，現今民眾多透過手機取得資訊，因此活動結合網路問答及台南在地特色IP，希望以生活化、趣味化方式提高參與意願，讓反賄選觀念融入日常。

政風處提醒，選舉期間如發現疑似賄選情事，可撥打法務部檢舉專線0800-024-099，接通後按4，提供相關線索，共同守護民主及公平選舉。