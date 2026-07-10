17歲慢飛少年找朋友迷路！暖警+實習生陪聊天　助平安返家

▲里港警方替少年找到家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名17歲慢飛少年暑假外出找朋友，卻在高溫34度下迷失方向，獨自在屏東縣鹽埔鄉仕絨路徘徊，所幸熱心民眾發現報警。里港警方與警專實習生擔心少年中暑，先帶回派出所休息補充體力，耐心陪伴聊天、循序查證身分，最後順利聯繫家屬，讓少年平安返家。

里港警分局新圍派出所日前接獲民眾報案，指稱一名17歲慢飛少年獨自在鹽埔鄉仕絨路段徘徊，疑似迷失方向，由於當日氣溫高達34度，警員唐宏昇及警專實習生黃亮凱擔心少年長時間曝曬發生身體不適，立即將他帶返派出所休息，提提供茶水及點心補充體力，並耐心安撫情緒。警專實習生黃亮凱以朋友般的口吻陪伴聊天，待少年逐漸放鬆後，再循序詢問姓名及住處。

由於該名少年因認知及表達能力較受限制，員警耐心引導，始順利取得其基本資料，並透過警政系統確認身分，成功聯繫家屬。家屬表示，少年因暑假期間想外出找朋友，便獨自離家卻迷失方向，所幸有熱心民眾和警方及時伸出援手，才能平安返家。

里港警分局分局長邱逸樵表示，警察除維護治安與交通外，更肩負守護民眾安全及為民服務的重要使命。此次員警與警專實習生秉持耐心與同理心，細心陪伴、主動關懷，協助少年順利返家，充分展現警察溫暖助人的一面。邱分局長也呼籲，民眾若發現疑似迷途的兒童、長者或其他需要協助的人，請立即通報警方或撥打110，由警方即時提供協助，共同守護社區安全，發揮警民合作精神，讓每位民眾都能安心生活。