經典「瑞隆體」再現？　許采蓁狠酸賴瑞隆：青年政策空洞

▲賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨日公布「青年五大政策」，不過卻遭高雄市議員許采蓁批評，經典的空洞「瑞隆體」再現，「看似琳琅滿目、實則不知所云」，其中關於青年身心健康的政策，更是用最溫柔的語氣、提出最荒謬的解方，堪稱是官僚體系的「廢話天花板」。

許采蓁表示，賴瑞隆在「安居力」中提出擴大社會住宅、包租代管、租金補貼等「青年宜居生活支持計畫」，全都是中央與高雄市府早已行之有年的既定政策。

更諷刺的是，總統賴清德近日才因選前承諾8年內興建13萬戶社會住宅，如今中央卻將目標下修至4萬戶，引發外界質疑選前承諾跳票。結果賴瑞隆卻把這些連中央都未完全兌現的政策，重新包裝成自己的青年政見，請問到底是要選高雄市長，還是只會當替黨中央擦脂抹粉的政策宣傳員？

▲許采蓁狠酸賴瑞隆青年政策空洞，治標不治本。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁也質疑，賴瑞隆過去不斷攻擊對手柯志恩惡修《財劃法》、害高雄沒錢，如今卻又承諾加碼各項補助，這不就是典型的「沒錢喊假的，收割政績才是真的」？建議賴瑞隆要不要先回去跟民進黨中央討論清楚、口徑一致？不要每次都攻擊在野黨時喊沒錢、要選舉大撒幣時又有錢，只想著把城市建設綁架在政治利益上。

針對賴瑞隆提出的「溫暖力」政策，喊話要擴大心理諮商協助，支持青年面對求職焦慮，許采蓁痛批，這幾乎可說是整份政見的「廢話天花板」，青年之所以焦慮，不是因為缺少心理諮商，而在於低薪、高房價、通膨壓力等看不到未來的現實問題。

結果賴瑞隆這位市長參選人給出的解方，居然是「沒關係，你心裡苦我可以找人聽你哭」，這種治標不治本的安慰劑拿來當政策，只突顯出賴瑞隆絲毫沒有解決問題的能力、甚至連發現問題在哪的自覺都沒有。

高雄市議員鍾易仲也發聲表示，賴瑞隆的政見讓人大開眼界，身為直轄市長候選人竟然提出鼓勵企業與校園導入「職場微型運動方案」，鐘易仲直言，高雄年輕人真正面臨的問題，是工時長、薪資低、工作做不完、加班有沒有回報，而不是沒有地方伸展筋骨，「難道青年每天加班到晚上，站起來做幾分鐘健康操，薪水就會變高？房租就會變便宜？房子就突然買得起？」

此外，鍾易仲也點出，賴瑞隆此時高談闊論青年政策，但真正攸關學生心理健康制度改革的《學生輔導法》修法在2024年底三讀通過時，賴瑞隆根本全程不見人影，民進黨立委黃捷當時還高分貝指控柯志恩阻擋修法，結果諮商心理師公會全國聯合會在修法通過後，公開發文點名感謝柯志恩，卻未見黃捷名列其中。

鍾易仲痛批，民進黨每次都只會靠攻擊在野黨來搏版面，彷彿自己才是年輕族群的唯一代言人，但事實證明，柯志恩才是做實事、真正站在青年身邊的人。

鍾易仲強調，高雄青年需要的是真正能改善薪資、創造優質工作、降低居住成本、讓高雄產業升級的具體政策。而不是一份充滿「溫暖力」的空洞華麗簡報。鍾易仲呼籲賴瑞隆，既然要參選高雄市長，就請拿出真正能從源頭解決高雄低薪、勞權惡劣、高房價問題的牛肉，而不是用這種敷衍的精準廢話，來羞辱高雄年輕人的智商。