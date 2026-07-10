以自主意志尊嚴善終　民眾黨14日推安樂死公投拼逕付二讀

▲柯文哲曝罕病弟赴瑞士安樂死前對談，盼政府提解方。（圖／翻攝自youtube）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨提出「反廢死」、「鞭刑入法」、「移轉投票」、「交通罰鍰專用」等公投案已逕付二讀，藍營預計再提出「重啟核電」、白也確定將多提「安樂死」公投，6案公投案後續進入整合期，拉抬年底九合一大選投票率。民眾黨表示，「尊嚴善終」是基本人權、也是跨國價值，建立安樂死制度是保障人民生命尊嚴與實踐自主權的關鍵，讓人在生命的最後一程，能擁有平靜、尊重與尊嚴。

據了解，民眾黨推動安樂死公投的主文內容為：「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志達到尊嚴善終？」

民眾黨團本預計在今天院會中提出，力拚逕付二讀，但受到巴威颱風影響，北市宣布放颱風假後，此依9日朝野協商共識，議程延到14日上午舉行。

依據《公民投票法》規定，公投案必須在投票日前90天公告，以今年九合一選舉投票日為11月28日回推，立法院所提的公投提案，中選會要在8月底前審查通過。考量逕付二讀後還有冷凍期、協商、三讀，出立院後中選會還要擇定排審時間，因此公投案若到下周才提出，處理時間上會被壓縮。

當柯文哲探視罕病姊弟的影片上架後，掀起社會廣大討論，民眾黨內更從不同支持者甚至過去的同事等得到很多回饋，顯見大家都很重視長壽、安寧善終議題。但在台灣現行制度下，這類族群沒有自主權，因此推動安樂死法制化，希望達到配套，是重大創制，彌補現行制度的不足之處，透過立法方式協助往前走。

現行《病人自主權利法》雖允許民眾預簽意願書拒絕無效醫療，然在實務運作上仍面臨諸多挑戰。柯文哲日前便提到，照現行法規，癌症末期患者可以不吃飯、把自己餓死，但不可以打針死掉，衛福部說有「安寧緩和醫療條例」及《病人自主權利法》不需要安樂死，「若是這樣，為什麽那位弟弟要去瑞士？」

民眾黨認為，若台灣能透過嚴謹的法制化程序，建立配套醫療倫理規範，不僅能確保制度正常運作，也能減輕第一線醫療人員所面臨的倫理困境。在確保病患出於真實自主意願、且經專業醫療評估確屬無法治癒且承受極大痛苦前提下，由政府推動相關行政措施與法律規範建置，以保障國民善終之權利。