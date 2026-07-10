天皇血脈不能斷！日本眾議院通過《皇室典範》修正案　拒女性登基

▲7月10日，日本眾議院審議並通過《皇室典範》修正案。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本政府為解決皇族成員人數凋零、高齡化危機，繼6月30日在臨時內閣會議上通過《皇室典範》修正案後，今（10）日由眾議院本會議正式通過該修正案，預計最快14日送交參議院特別委員會進行實質審議，日媒預估本會期通過成立的可能性極高。

對此，日本內閣官房長官木原稔在審議時強調，此法案是鑑於皇族成員數減少的現狀所採取的必要措施，而針對維持男系男子繼承皇位，他則表示，「這是基於自古以來毫無例外、且維持至今的歷史傳統而做出的決定。」

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，從此次眾議院表決結果來看，本次法案獲得了自民黨、日本維新會、中道改革連合、國民民主黨以及參政黨等多數黨派的贊成與支持，順利在眾議院本會議過關；相對地，日本共產黨與令和新選組等則投下反對票，對此法案表示反對立場。

▼日本天皇德仁、皇后雅子6月底前往比利時進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

挽救皇族凋零危機！兩大核心修法方向曝光



本次修正案主要聚焦兩大核心支柱，以因應女性皇族人數遠超過男性、成員逐漸高齡化的皇室困境。

＊女性皇族婚後可留皇室：過去女性皇族成員結婚後必須脫離皇籍，修正案則允許她們婚後繼續維持皇族身分。不過，法案也設有過渡條款，在法律施行時已在籍的女性皇族，結婚時仍可依個人意願選擇脫離。

此外，留在皇室的女性成員將與一般日本國民相同，適用《住民基本台帳法》（即納入國民戶籍系統）。木原稔解釋，這是為了讓女性皇族在與一般國民結婚後，能夠與配偶、子女以「一個家庭」順利生活。木原稔指出，目前並無配偶與子女因此成為皇族的先例。

▼天皇德仁、皇后雅子的獨生女「敬宮內親王愛子」。目前未婚。日本國內民眾高度期盼愛子能成為女天皇。（圖／達志影像／美聯社）

▲悠仁親王為日本皇位繼承順位的第二順位。（圖／達志影像／美聯社）

＊允許收養「舊宮家」後代：法案將在現行規定外增設新章節，允許現皇室成員收養西元1947年（昭和22年）脫離皇室的11個「舊宮家」後代男性子孫。收養對象限定為年滿15歲以上、無配偶且無子女的男系男子。至於允許收養養子的養親，則包括親王、親王妃、內親王、王、王妃、女王。

養子本人無天皇繼承權！「下一代親生子」成關鍵



在攸關天皇繼承權的資格認定上，修正案做出了相當嚴格且特殊的規定。這群來自舊宮家的後代男性子孫在成為養子、重回皇室後，「本人並無繼承天皇的資格」，且一旦透過收養獲得皇族身分，便不得依個人意思再度脫離皇籍。為求倫理防線，法案也明文規定排除「皇嗣」與「皇嗣妃」擔任其養父母。

▲日本首相高市早苗與自民黨堅持，必須由「男系男子」繼承皇位。（圖／達志影像／美聯社）

然而，修正案卻特別明定，如果這些養子未來在皇室內誕下親生兒子（即養子的男系男子），其下一代將依法擁有皇位繼承權。至於該名第二代的皇位繼承順位，則會依照其父親原本所在舊宮家的系統血緣來做排序。木原稔主張，此規定完全是「基於現行法所產生的結果」。

增設30年條款！眾院多數通過附帶決議

為了因應這項歷史性的制度調整，眾議院議院營運委員會在通過法案的同時，也以多數贊成通過了一項附帶決議。該決議補充說明，指出針對「每隔30年進行重新審視」的規定，屆時將會全面勘查舊宮家男系男子重回皇室後所面臨的環境、以及當時皇室的實際整體狀況，以此作為是否進行制度修正的評估依據。