監獄管理員收賄30萬！夾帶20瓶酒、2千根香菸　讓他坐牢當大爺

▲台南地檢署偵辦台南監獄管理員涉嫌收賄夾帶違禁品案，蘇姓管理員遭法院裁定羈押禁見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

法務部矯正署台南監獄驚爆管理員收賄夾帶違禁品，台南地檢署指揮廉政署及保安警察第五總隊，9日搜索台南監獄等4處，查出40歲蘇姓管理員涉嫌收受30餘萬元後，先後將高粱酒、威士忌、紅酒共20瓶酒，以及2000根香菸帶進監所，提供陳姓受刑人，蘇男10日下午經檢察官聲押後，台南地院已裁定羈押禁見。

台南地檢署指出，全案由檢肅黑金專組檢察官黃慶瑋，會同派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官許華偉，共同指揮法務部廉政署及保安警察第五總隊偵辦，9日前往台南監獄等4處執行搜索，扣押相關證物，並傳訊3名被告及1名證人。

檢方調查，案件由台南監獄主動發覺並配合調查，蘇姓管理員任職監獄戒護科，涉嫌於2026年2月至6月間，多次違背職務，非法將酒類及香菸等違禁品夾帶進入監所。

檢方初步認定，蘇男夾帶的酒類包括高粱酒、威士忌及紅酒，共計20瓶，另有香菸2000根，均提供給陳姓受刑人，並涉嫌收受陳姓受刑人家屬陳姓女子交付的現金30餘萬元。

檢察官訊問後認為，蘇男涉嫌觸犯《貪污治罪條例》第4條第1項第5款違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人及逃亡之虞，9日晚間當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，10日下午裁定獲准。

陳姓受刑人家屬則涉嫌觸犯《貪污治罪條例》第11條第1項，對公務員違背職務行為交付賄賂罪，檢察官訊後命以30萬元交保。檢調正全面追查相關違禁品來源、交付方式，以及是否另有其他管理員涉案。

台南監獄指出， 本監向嚴格要求同仁落實廉潔紀律，對於任何形式之違法行為零容忍，絕不包庇護短，必徹查究責。2026年 6 月上旬，南監值勤警力主動發覺蘇姓職員行狀異常，經專人循線調查其涉嫌挾帶違禁物予收容人，即於第一時間沒收相關違禁物品，並同步通報矯正署及廉政署(南部調查組)介入查辦，亦於蒐齊事證後，全數移送司法偵辦釐清。 案發後，南監已立即調整蘇員職務，不再予接觸收容人機會，並按偵辦結果依法停職處分；針對相關收容人涉案情節，全數實施隔離調查，從重辦理違規，嚴懲不貸！南監9日全力配合檢察官指揮警、廉人員入監偵處，將秉持勿枉勿縱之態度，持續落實各項維安與防弊機制，杜絕不法情事，展現維護矯正團隊廉潔紀律之決心。