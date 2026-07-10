巴威大浪發威！多良車站「鐵軌直播一幕」　網氣炸：罰100萬都算輕

記者劉維榛／綜合報導

中央氣象署持續發布巴威颱風海陸颱風警報，台東多良車站海邊已掀起驚人大浪，卻有民眾站在觀浪台上操作無人空拍機，還朝著台鐵軌道方向飛行，整個過程被YouTube直播畫面完整拍下，引發網友痛批危險又違規，直呼「趕快檢舉」、「罰他個100萬都是輕的」。

▲穿著橘衣男子竟在軌道上空拍。（圖／翻攝自YouTube／台東多良車站即時影像，下同）



多良車站驚見危險畫面！橘衣男朝軌道方向操作空拍機



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中央氣象署指出，巴威颱風過去幾小時強度略為減弱，但仍持續發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將於明天清晨觸陸，可能影響新北東北角、宜蘭及花蓮北側，最快也要到12日清晨至上午才有機會解除陸上颱風警報。

就在颱風逼近之際，YouTube頻道「Amazing Taitung台東就醬玩」直播多良車站即時畫面，可見海浪不斷拍打岸邊。不過有網友發現，一名民眾站在觀浪台上，竟拿出無人空拍機起飛，且朝著台鐵軌道方向飛行，畫面全程都被直播鏡頭拍攝下來，同行友人則在一旁觀看，絲毫不知此舉已犯法。

「現行犯」惹眾怒 網酸：罰100萬都算輕



影片曝光後，大批網友紛紛留言譴責，「有高壓電危險」、「趕快檢舉給鐵路局」、「天兵」、「這邊禁飛！檢舉」、「鐵路30公尺內是禁飛區」、「現行犯耶」、「玩無人機還這麼沒常識」、「無人機撞高壓電線，那是會影響整條路線的營運，光這點罰他個100萬都是輕的」。



▲網怒轟檢舉。



事實上，在台鐵鐵軌附近操作空拍機屬於違法行為。根據《民用航空法》規定，操作遙控無人機時，須與鐵路、高架軌道等障礙物保持至少三十公尺以上的距離；而台鐵軌道與車站上方空域，多數已被地方政府劃為禁航或限航範圍。一旦違規，除了可能依《民用航空法》開罰最高新臺幣三十萬元之外，還可能同時違反《鐵路法》第六十八條之一，面臨新臺幣一萬元至一百萬元不等的罰鍰。