　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

搭機瘋世足！乘客買Wi-Fi直播阿根廷對埃及　眾人擠走道一起看

▲▼ 飛機。（示意圖／CFP）

▲機上乘客購買網路看世足賽直播，吸引周圍其他乘客一起觀賽。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一架班機近期從阿根廷飛往西班牙，但飛行期間正值世界盃16強阿根廷對上埃及的賽事，根據影片，一名乘客購買機上Wi-Fi服務並透過筆電看比賽直播，還高舉讓周邊其他乘客一起看，讓機艙意外變成空中觀賽派對。

印度時報、福斯新聞報導，這名球迷就站在機艙走道上高舉手中的MacBook，並用全螢幕播放賽事的直播。隨著比賽進行，附近乘客也紛紛探頭張望看向螢幕，甚至有人直接站在走道上看比賽。

分享這段影片的網友還稱，有人為了在機上看阿根廷對埃及的比賽，買了WiFi。結果187名乘客都圍過來看比賽。這一幕引發部分網友討論。

這場比賽高潮迭起，阿根廷原本以0比2落後埃及，但在比賽尾聲攻進3球上演驚天逆轉，最終以3比2獲勝晉級八強。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
無風雨放颱風假股民哀嚎　蔣萬安：不能輕忽颱風的影響
當年放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁揭停班課轉變
未來北市颱風假連放2天？1天整備、1天防颱　蔣萬安回應
巴威大浪發威！「直播一幕」網氣炸：罰100萬都算輕
快訊／高雄緊急宣布　「5行政區」18:00停班課
快訊／台中8百貨　營業異動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA招募4志願者！參加模擬計畫一年　身高不超過188cm才能報名

地鐵癡漢竟是耶魯高材生！18歲男「當眾性侵女乘客」　警公開長相

搭機瘋世足！乘客買Wi-Fi直播阿根廷對埃及　眾人擠走道一起看

天皇血脈不能斷！日本眾議院通過《皇室典範》修正案　拒女性登基

31歲護理師「遭夜店男勒死」　棄屍樹林餵野豬！母痛訴：面目全非

哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

離譜保母！　2歲女童「困高溫車上3.5小時」活活熱死

快訊／日本北海道新千歲機場「客機機艙起火」　發現行動電源自燃

扔掉疫苗海撈4800萬！　美國前護理師遭重罰1745萬

陸學者稱巴丹群島屬中國　菲律賓斥異想天開

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

中保科推「中保好通路」攜手二類電信打造智慧社區新商機

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

NASA招募4志願者！參加模擬計畫一年　身高不超過188cm才能報名

地鐵癡漢竟是耶魯高材生！18歲男「當眾性侵女乘客」　警公開長相

搭機瘋世足！乘客買Wi-Fi直播阿根廷對埃及　眾人擠走道一起看

天皇血脈不能斷！日本眾議院通過《皇室典範》修正案　拒女性登基

31歲護理師「遭夜店男勒死」　棄屍樹林餵野豬！母痛訴：面目全非

哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

離譜保母！　2歲女童「困高溫車上3.5小時」活活熱死

快訊／日本北海道新千歲機場「客機機艙起火」　發現行動電源自燃

扔掉疫苗海撈4800萬！　美國前護理師遭重罰1745萬

陸學者稱巴丹群島屬中國　菲律賓斥異想天開

巴威逼近！金門11日上午8時三級開設應變中心　烏坵一級戒備

NASA招募4志願者！參加模擬計畫一年　身高不超過188cm才能報名

LIVE／明天20縣市達停班課標準　氣象署最新說明

好市多明天也有開！「全台賣場營業」一次看　愛買2店今提早打烊

歐陽靖「本以為颱風跟台南沒關係」　驚曝：我家大樓在晃

南科產值超車竹科＋中科　431公頃擴張催生住宅需求

烏茲別克古城飯店復刻宮殿！全館僅57間客房　鄰近百年神學院

台南後壁國中懸絲偶社8連霸　《博物館驚魂記》勇奪全國特優

當年總統放不放颱風假是「台北市長決定」　陳水扁憶停班課轉變

5縣市184條土石流黃色警戒　3鄉鎮入夜估升級紅色

陳意涵16歲就看五月天　鍾欣凌補「我40歲」逗笑阿信

國際熱門新聞

網紅露背裝驚見「渾圓雙球」側乳全看光

哈米尼葬禮　一看竟是「超市冷藏車」

13歲女遭30多男性侵　當局拆3涉案旅館

AI新贏家出爐！　美銀：台灣不可取代

烏軍無人機4天狂轟25艘　衛星照曝俄船集體南逃

天天傳裸照！　21歲代課女師迷戀14歲國中弟

美日預測巴威「11日白天」影響台灣最劇

哈米尼國葬遇襲17死　伊朗報復轟炸美友邦

追風人直擊！巴威逼近沖繩當地現況曝光

受困11天靠「餵母乳」保住3孩　獲救瞬間曝

31歲護理師遭棄屍餵野豬　母慟：面目全非

SK海力士赴美發行ADR　傳定價149美元

北約峰會送「手槍+子彈」　各國領袖嚇傻

通膨與經濟隱憂夾擊　國際油價下跌約2%

更多熱門

相關新聞

哈蘭德剋星　英格蘭201巨塔放話死守

哈蘭德剋星　英格蘭201巨塔放話死守

2026年世界盃足球賽8強淘汰賽，即將迎來最受矚目的「巨人對決」！由「三獅軍團」英格蘭交手本屆最大黑馬挪威。面對目前已狂轟7球、身高195公分的「魔人」哈蘭德，英格蘭陣中身高201公分巨塔伯恩公開請纓，不僅強調熱愛與哈蘭德進行肉搏戰，更拿出數據喊話稱，「哈蘭德對上我先發的比賽，僅進過1球！」

姆巴佩：梅西現在無人能擋！

姆巴佩：梅西現在無人能擋！

世足陰謀論　姆巴佩12碼被耽誤惹議

世足陰謀論　姆巴佩12碼被耽誤惹議

姆巴佩12碼遭撲出　法國主帥賽後抱屈

姆巴佩12碼遭撲出　法國主帥賽後抱屈

梅西官方葡萄酒搶手　業者訂單接到手軟

梅西官方葡萄酒搶手　業者訂單接到手軟

關鍵字：

世足賽阿根廷埃及

讀者迴響

熱門新聞

才轟「無風無雨」巴威大雨開炸了！網噴：現在宣布會出事

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

人妻顧失明婆婆、3幼兒又被家暴！　15刀捅死老公下場曝

快訊／明晨19縣市達停班課標準　最新風雨預測公布

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

快訊／IU被爆分手了！情斷4年男友李鐘碩

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

快訊／20縣市明天風雨達停班課標準　山區24小時灌700毫米

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／IU閃電證實4年情斷！　李鐘碩同步發聲：確實分手了

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

IU、李鐘碩4年情斷！韓媒曝分手導火線

巴威最新路徑北調　短時間恐再度增強

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面