搭機瘋世足！乘客買Wi-Fi直播阿根廷對埃及　眾人擠走道一起看

▲機上乘客購買網路看世足賽直播，吸引周圍其他乘客一起觀賽。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一架班機近期從阿根廷飛往西班牙，但飛行期間正值世界盃16強阿根廷對上埃及的賽事，根據影片，一名乘客購買機上Wi-Fi服務並透過筆電看比賽直播，還高舉讓周邊其他乘客一起看，讓機艙意外變成空中觀賽派對。

Un tipo compro WiFi para ver el Argentina vs Egipto en el avion



Y los 187 pasajeros terminaron arrimandose para escuhar el partido en vivo pic.twitter.com/qzoZQqDRHW — ElBuni (@therealbuni) July 8, 2026

印度時報、福斯新聞報導，這名球迷就站在機艙走道上高舉手中的MacBook，並用全螢幕播放賽事的直播。隨著比賽進行，附近乘客也紛紛探頭張望看向螢幕，甚至有人直接站在走道上看比賽。

分享這段影片的網友還稱，有人為了在機上看阿根廷對埃及的比賽，買了WiFi。結果187名乘客都圍過來看比賽。這一幕引發部分網友討論。

這場比賽高潮迭起，阿根廷原本以0比2落後埃及，但在比賽尾聲攻進3球上演驚天逆轉，最終以3比2獲勝晉級八強。