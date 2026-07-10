颱風假沒風雨想出門？林智群：被路樹打到，市府不會賠喔

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

颱風巴威逼近，基北北桃等10縣市宣布今（10日）停班停課，不過因為台北上午未出現明顯風雨，讓不少民眾直呼「賺到一天颱風假」，甚至計畫外出逛街、散步。對此，律師林智群提醒，颱風假並非一般假日，若民眾仍執意外出，途中遭倒塌路樹、招牌或掉落物砸傷，相關風險恐怕得自行承擔，縣市政府不一定需要負責賠償。

林智群在粉專表示，「今天出去爬山或散步的民眾，如果剛好被路樹／椰子樹葉打到，基本上市政府是不會賠的喔！因為你是颱風天（？）／放颱風假還外出，風險自負。」

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另外，台北上午未見明顯風雨，台北市長蔣萬安被質疑停班課決策，他上午受訪時指出，巴威是多年來暴風圈範圍相當大的颱風，多項氣象預報都顯示，可能對台北造成嚴重災情。加上台北近日連續降下大雨，土壤含水量偏高，山坡地發生坍方或土石災害的風險也隨之增加，因此市府秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度宣布停班停課。

蔣萬安也呼籲，民眾應將颱風假視為防颱準備日，盡快整理陽台、收好盆栽及外牆懸掛物，低窪地區則應預先設置防水閘門或沙包。依照預報，風雨可能從晚間開始增強，並持續一整天，不可掉以輕心。