巴威逼近！南投縣改列陸上警戒區域　仁愛、信義鄉恐現8級陣風

▲南投縣列入巴威颱風陸上警戒，仁愛鄉公所安排道路搶通機具於各山村部落待命。（圖／仁愛鄉公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風逼近台灣本島，中央氣象署於中午1時15分已經南投縣列入陸上警戒區域，仁愛鄉、信義鄉兩山鄉則為陸上強風特報「黃色燈號」示警區，恐出現平均風6級、陣風8級；南投縣應變中心也於下午2時提升為一級開設，同時提醒民眾留意強風襲擊影響。

南投縣長許淑華指出，巴威颱風預計今晚至週六整日影響南投最劇烈，縣府災害應變中心同步提升至一級開設，持續關注颱風動向，並與13鄉鎮市公所保持密切聯繫，易受阻道路搶通機具皆已進駐就位；針對加走寮堰塞湖的水情，相關單位也正密切監控。

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許淑華強調今晚開始風雨將逐漸增強，提醒鄉親朋友們盡量留在家中、減少出門，並持續關注最新天氣動向，勿將汽機車停放於低窪地區，如遇緊急狀況請通報119。

仁愛鄉公所亦於稍早下午三點將該鄉應變中心升級為一級開設，同時間召開巴威颱風防災準備會報；鄉長江子信表示，法治國小、大同村、春陽村、力行村部落、翠峰派出所、紅香部落旁、翠巒馬力光、發祥部落、翠巒部落、眉原部落、清流部落旁，都已分別安排道路搶通機具進駐或待命中，並預計下午四點至廬山鋼構便橋視察，同時進行預防性撤離。

▲南投仁愛、信義2山鄉列入陸上強風黃色燈號區域。（圖／南投縣政府提供）