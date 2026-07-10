溪湖「飛輪阿伯」放手騎車路口繞圈圈　耍特技自嗨這下慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮街頭上演驚險「特技表演」！一名騎乘自行車的紅衣阿伯昨(9日)出現在彰水路二段與糖友街口停等紅燈時，竟將雙手高高舉起、僅靠雙腳踩踏維持平衡，在路口騎車繞圈圈，誇張行徑被路過民眾拍下，轄區溪湖警察分局獲悉後立即追查，確認騎士確有危險騎乘行為，已依《道路交通管理處罰條例》第73條舉發違規，該名阿伯恐面臨1200元罰鍰。

▲彰化溪湖單車阿伯高舉雙手在路口來回穿梭。（圖／翻攝自threads／2ftattoo_授權）

▲彰化溪湖單車阿伯高舉雙手在路口來回穿梭。（圖／翻攝自threads／2ftattoo_授權）

該名紅衣阿伯誇張行徑，引發網友熱議，紛紛戲稱「等個紅綠燈還要被強制欣賞特技表演」據了解，該名「飛輪阿伯」的離譜騎車身影，早已不是第一次在溪湖街頭出現。

也有多名民眾目擊他以雙手離把方式在道路上穿梭，行徑隨興、險象環生。所幸此次並未造成交通事故或人員受傷，警方指出，自行車雖非汽機車，仍須遵守交通規則，駕駛人應隨時握持車把以保持穩定操控，雙手離把不僅影響緊急應變能力，更可能因失衡摔倒波及無辜用路人。

▲彰化溪湖單車阿伯高舉雙手在路口來回穿梭。（圖／翻攝自threads／2ftattoo_授權提供）

溪湖警察分局表示，接獲網路影片後即主動調閱路口監視器畫面，積極比對騎士身分並釐清違規事實，確認為騎乘腳踏車時放開雙手嬉鬧之危險行為，已依《道路交通管理處罰條例》第73條規定製單舉發。

警方呼籲民眾，騎乘自行車應全程雙手握持車把，嚴禁蛇行、雙手離把或其他危險駕駛行為，務必將安全置於第一，切勿為一時好玩或逞能而觸法，不僅傷及自身，更可能危害其他用路人安全。