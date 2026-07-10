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巴威要來！民宿老闆被問「可以包棟嗎」傻了：乖乖待在家好嗎

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲雪隧。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風來襲，很多人都趕緊取消出遊行程，畢竟人身安全最重要。但就有宜蘭民宿業者貼出截圖，颱風要來，卻有人求問「請問7/11-12可以包棟嗎？」讓他傻眼直呼，「人客啊！賣鬧啦！颱風天，乖乖待在家好嗎？」話題引發議論，許多網友也搖頭，「真的不要開玩笑捏」、「真的很鬧，這些人。」

該民宿業者在Threads貼出截圖，他收到詢問訊息後回覆旅客，颱風天時，宜蘭很容易停電，所以不建議這時跑宜蘭玩，而且一旦停電，所有的娛樂設備都不能玩。他忍不住在文中直呼，「乖乖待在家好嗎？不要出來玩，宜蘭首當其衝呢？而且颱風天宜蘭很容易停電，在民宿沒電你是要玩什麼？真的不要開玩笑。」

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貼文引發熱論，「良心店家，現在好多店家都不願退錢」、「太多人把颱風假當成娛樂假用了」、「真的，宜蘭很容易停電，還是客人想來個燭光三餐？」「如果客人入住了，到時員工還要冒著風雨來打掃，出事了會很麻煩，颱風天就是按照政府規定停班停課最安全。」

還有網友表示，「颱風天待在自己家就好，出門幹嘛？沒東西可以吃、沒東西可以玩，還有斷電的風險」、「剛剛才滑到有人不退款」、「希望風雨過後大家可以儘快恢復營業」、「我昨天也勸客人，玩完就離開花蓮，萬一大雨路不通就麻煩了，耽誤後面行程。」「很棒的店家耶，追蹤，下次去直接列入首選名單！」

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