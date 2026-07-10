巴威進逼！國軍整備2萬兵力待命　顧立雄關注花蓮堰塞湖潛在風險

▲國防部長顧立雄10日視導國防部災害應變中心。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

颱風巴威進逼，國軍部隊災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計33類2千餘輛（部），今（10日）均完成整備。國防部長顧立雄今也視導國防部災害應變中心，特別關心花蓮堰塞湖及外離島可能潛在危安風險，並提醒各單位持續掌握災情發展。

國防部10日發新聞稿表示，顧立雄今視導國防部災害應變中心期間首先聽取氣象、災防執行概況及各作戰區整備報告，肯定各級值勤人員堅守崗位的付出，並要求各單位依總統指示「國軍的核心任務就是確保人民生命及財產安全」，持續與地方政府保持綿密聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作。

國防部指出，顧立雄特別關心花蓮堰塞湖及外離島可能潛在危安風險，並提醒各單位應持續掌握颱風最新路徑、雨量及災情發展，落實兵力、車輛及工程機具等救災能量整備與預置，保持高度警戒，確保接獲命令可即時投入災害防救任務。顧也提醒各級幹部，執行救災工作時，務必以官兵安全為優先，落實風險管控與安全防護，在確保自身安全前提下，完成災防任務。

國防部說，此次國軍部隊災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計33類2千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。