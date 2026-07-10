巴威暴風圈觸陸點「3縣市機率高」　氣象署估後天解除陸警

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報，颱風過去幾小時有稍微減弱，其暴風圈預計明天清晨觸陸，觸陸地點從新北東北角、宜蘭及花蓮北側都機率，氣象署預估，最快要下周日清晨至上午才可解除陸上颱風警報。

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測，中度颱風巴威今天下午2時的中心位置在北緯21.7度，東經126.9度，即在鵝鑾鼻的東方約630公里之處，以每小時27公里速度，向西北進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

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陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、南投、台東應嚴加戒備。

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲巴威颱風風力觀測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報科長林伯東表示，巴威颱風目前位於鵝鑾鼻東方630公里海面，預計明天下午抵達台北東北東方200公里海面，過去幾小時強度有稍微減弱，七級風暴風半徑仍有380公里。

林伯東指出，巴威颱風路徑將偏北通過，加上暴風半徑接近過程中有縮小趨勢，預估未來24小時暴風圈不會籠罩整個台灣，但今晚至明天白天仍是颱風影響最劇烈的時候。

他也說，巴威暴風圈預計明天清晨觸陸，觸陸地點從新北東北角、宜蘭及花蓮北側都有可能，其下周日清晨就會抵達中國沿岸，屆時本島就會脫離暴風圈，但馬祖可能還在警戒範圍內，預計最快要下周日清晨至上午才可解除陸上颱風警報。

▲巴威颱風雨量趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，他指出，西半部雲系逐漸移入，過去幾小時北部地區已有間歇性風雨，中南部山區也有零星降雨。今天下午2時至明天下午2時降雨熱區在北部地區、宜蘭及台中山區，有豪雨等級以上降雨，中南部地區及花東山區也有局部豪大雨。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署也說，今天至明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其今天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，明天中部以北沿海亦有6公尺以上巨浪。