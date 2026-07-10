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颱風巴威直撲沖繩！石垣島「秒變空城」憂強風吹塌　暴風圈進宮古島

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第9號颱風「巴威」正以每小時20公里的速度向北北西前進，目前宮古島部分地區已正式進入暴風圈。日本氣象廳預估，沖繩先島群島（包括石垣島、宮古島）將面臨長時間的暴風肆虐，官方已針對部分地區發布最高級別的「第4級高潮危險警報」。

受到颱風衝擊，交通全面癱瘓，沖繩那霸單軌電車已宣布自10日晚間8點起全線停駛，9日至11日3天內更有多達499個航班被迫取消，影響超過5.7萬名旅客。

巨浪衝上13公尺！「貨車擋風牆」驚人抗颱畫面曝光

日本氣象廳最新觀測，颱風「巴威」中心氣壓達935百帕、中心附近最大風速為每秒45公尺、最大瞬間陣風飆破每秒60公尺，威力極其恐怖。目前，半徑330公里以內的區域皆處於強風威脅中。日本氣象廳警告，先島群島11日可能出現足以讓住宅倒塌的猛烈狂風；海面更將掀起高達13公尺的超級巨浪。

面對來勢洶洶的風災，沖繩當地居民紛紛展開全面防颱。《沖繩時報》直擊，宮古島的「翡翠海岸飯店」為了抵抗強風，直接在飯店大門口並排停放4台大貨車充當「擋風牆」；知名景點「伊良部大橋」也在10日中午正式實施封路管制。而在最前線的與那國島，更有居民加緊在窗戶釘上木板、往屋頂堆疊沙包。

在當地居住40多年的神山尚久先生心有餘悸地表示，「2015年的颱風，在屋裡都能聽到像地裂的巨響，真的很怕。今晚開始就逃不出去了，必須做好萬全準備。」

街頭宛如空城！甘蔗倒整片、避難所緊急開設

《琉球放送》10日上午觀察沖繩縣石垣島市區後指出，「平時熱鬧的觀光景點，現在幾乎沒有人煙。」

當地在上午9點多發布暴風警報後，強大的風雨甚至讓人有「身體快被吹走」的體感。島上的甘蔗田已被強風吹到整片橫倒在地。為了安置居民，石垣市健康福祉中心已於上午10時40分緊急開設避難所。

陸空交通大癱瘓！單軌電車停駛、4萬旅客受阻

沖繩都市單軌電車（Yui Rail）宣布，10日晚間8時起全線停止營運。空運方面，石垣機場與宮古機場均已關閉，宮古機場甚至連職員都已下班撤離。那霸機場則湧現大批因航班取消而受困的觀光客。

光是10日當天，沖繩往返各地的國內線航班就有360班取消、單日影響約4萬人；而航空公司包括日本航空、全日空等，也已預先宣布11日將繼續取消破百個航班。

氣象廳氣象研究所與名古屋大學的研究小組，已於10日下午搭乘觀測機，前往颱風中心投放「投落送」儀器進行直接觀測。氣象研究所室長山口宗彦特別提醒，「巴威颱風規模龐大，加上移動速度較慢，影響時間恐怕會拉長。」

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