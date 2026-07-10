巴威來沒用！國軍明教召不喊卡　停班課只能延緩報到

▲國軍明教召不受巴威影響停訓。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

北北基桃及宜蘭、新竹今（10日）全天停班課，由於氣象署預估明颱風巴威對台影響最劇，停班課範圍恐擴大。據了解，國軍明日有新一批教召，估計約2000人，但今年全面改為14天新制後，不再因颱風或天然災害停訓，召員若因天候影響或交通中斷致耽誤報到，可依相關規定辦理證明或申請免除本次召集。另外，如遇眷籍地或召集地停班課狀況，當日可以不報到，但要在恢復上班當天的中午12時前完成報到。

國軍明新一批教召碰上巴威來襲，不少非戶籍地的召員有通勤需求，關切是否會因颱風天停訓或提前解召。但陸軍今向《ETtoday新聞雲》表示，此次召員約2000人，依《災害防救法》及《國防部教育召集後備部隊支援災害防救作業規定》等規定，教召均依召集令所定時間辦理，不因颱風或天然災害停訓。

不過陸軍說，各召訓部隊已依颱風動態，主動聯繫應召員，說明報到注意事項及交通受阻時應變作法，並提醒應召員以個人安全為優先。

陸軍也表示，如因天候影響或交通中斷，召員得於風雨間歇或交通順暢時前往報到，若因交通中斷致耽誤報到時間者，不實施延訓，並可依相關規定辦理證明或申請免除本次召集。

簡單來說，教召報到時間通常為早上8時至中午12時，若住在外地的召員明天不幸因遇到台鐵停駛或者道路中斷等，在12日才能抵達，必須向當地憲警機關開立證明，接著同樣會在14天（7月24日）後與其他人一同解召。

陸軍官員強調，證明可以之後再補，但必須要提出。另外如遇眷籍地（戶籍地）或召集地停班課狀況，當日可以不報到，但要在恢復上班當天的中午12時前完成報到。

據了解，舊制教召5至7天，颱風影響可能動輒2、3天，所以才有停訓或延訓狀況，但2026年起全面改為14天新制，天數長，已不會因為天然災害有更改。