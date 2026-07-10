Sony 隨身相機 RX10V 登場！600mm 焦段化身追星神器

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Sony 隨身相機 RX10V 登場！600mm 焦段化身追星、打鳥神器

▲▼Sony 推出新一代望遠隨身相機 RX10 V。（圖／翻攝 Sony 官網）

▲Sony 透過新的晶片、機身設計，替 RX10 V 帶來現代化的拍攝體驗。（圖／翻攝 Sony 官網）

記者黃肇祥／綜合報導

被視為打鳥、追星神器的 Sony RX10 系列超望遠隨身相機，睽違近 10 年，終於推出全新一代 RX10 V。帶來現代化的對焦系統，輔以最遠 600mm 的超遠焦段，無論是要鎖定鳥類、野生動物還是舞台上的明星，都變得更加輕鬆簡單。

Sony RX10V 單機身含電池與記憶卡的重量為 1.1 公斤，儘管帳面數字難以稱為輕巧，但最大特色是整合了一顆蔡司 24-600mm F2.4-F4 廣角超望遠變焦鏡頭，與 2,010 萬畫素的 1 吋感光元件搭配之下，市面上沒有其他機種能在相同焦段內，提供同樣輕便的機身，或一樣廣泛的拍攝範圍。不僅適用於日常旅遊的隨手記錄，更能滿足野生動物攝影與追星族群的拍攝需求。

連拍、對焦以及錄影全面升級

RX10 V 的最大升級，在於導入了前一代所沒有的 BIONZ XR 處理器與 AI 處理元件，使相機支援了 AI 主體辨識技術，能夠清楚識別人類、動物、鳥類、昆蟲、汽車、火車或是飛機等主體，進行準確的對焦追蹤，甚至能進一步分析人眼、身體與頭部的位置，即便上半身被短暫遮擋，依然能在瞬間重新鎖定目標。此外，RX10V 還提供了每秒 30 張的無黑屏連拍以及多達 575 個對焦點，更加入了「連拍速度提升」功能，讓玩家能在必要時一鍵拉高快門速度，輕鬆捕捉野生動物的精彩瞬間。

錄影規格 RX10 V 也不含糊！支援最高 4K 120p 錄製格式，並導入 Sony 高階電影機型才有的 S-Cinetone 色彩科學，提供電影級的畫面質感，具備 S-Log3 與 LUT 檔案載入功能以保留後製彈性。用戶也可以一鍵套用共 12 種 Creative Look 風格外觀濾鏡，瞬間替作品增添獨特的氛圍與故事感。

▲▼Sony 推出新一代望遠隨身相機 RX10 V。（圖／翻攝 Sony 官網）

▲RX10 V 自帶一顆 24-600mm F2.4-F4 廣角超望遠變焦鏡頭，涵蓋了多數情境會需要的拍攝範圍。（圖／翻攝 Sony 官網）

現代化的操作介面與機身

RX10V 的機身設計全面對齊新一代 α 系列單眼，提供更符合人體工學的握把，按鈕位置也經過重新設計，以利使用者快速抓拍；配有 368 萬畫素 OLED 電子觀景窗以及 162 萬畫素的翻轉觸控 LCD 螢幕，在戶外強光下仍能保持清晰與高亮度；新機改用 NP-FZ100 電池，續航表現比前一代提升了 50%；支援 USB PD 快充，戶外拍攝沒電時可以用行動電源隨時救急，便利性大幅加分。

Sony RX10V 預計下月起在全球逐步開賣，美國售價為 2299.99 美元（約 73,797 元），台灣市場的上市資訊則仍待官方公布。

 
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