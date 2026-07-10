101停業一天！賈永婕認「真的很掙扎」　1句話全讚爆：請維持

▲賈永婕。（圖／翻攝自FB／賈永婕的跑跳人生）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴威颱風來襲，不少百貨是否營業引發關注。台北101董事長賈永婕就表示，前一晚開完防颱應變會議後，其實很掙扎，因為依照過往經驗，只要宣布放颱風假、風雨還沒進來，百貨往往會湧入大量人潮，業績也會很好。不過，最後仍決定停止營業，「員工的安全、廠商的安全，比什麼都重要」。

賈永婕在Threads表示，一早就有朋友傳訊息詢問「101今天有開嗎？想去逛街，因為外面真的太熱了！」她透露，團隊前一晚10點仍在開防颱應變會議，「老實說，真的很掙扎。因為依照過去的經驗，只要宣布放颱風假、但風雨還沒真正進來，百貨公司通常都是人山人海，業績會很好！」

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但她話鋒一轉，「我們決定不要跟老天爺賭。員工的安全、廠商的安全，比什麼都重要。所以今天……我的業績先放假。」雖然停業代表業績、KPI、預算達成率甚至EPS都得先放一邊，但她寧願等風雨過後，大家再一起努力追回來，「畢竟，業績可以追回來，人平安才是最重要的。」

全場力挺讚爆：請繼續維持

網友也紛紛留言力挺，「賈董是台灣最有GUTS的好主管，讚讚讚啦！」「把員工安全擺在第一位，真的大推！」「看到的是一顆良善的心，安全第一。」「支持你的決策，真正的決策，不是事後看結果，而是在當下依據風險做出最負責任的選擇。」

也有人直言，「企業的柔性抗議都藏在字字句句裡。」「董事長辛苦了，安全第一。」「員工的安全也很重要！做正確的事很棒。」「請繼續維持，我不想回家大風大雨還要為自己性命擔憂。」不少人認為，寧可少賺一天，也不該讓員工冒著風險上班。