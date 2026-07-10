哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

▲運送哈米尼靈柩車輛被發現是印有芬蘭K集團連鎖超市橘色巨大商標的冷藏貨車。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗在過去這周替已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）舉辦葬禮，大批群眾走上街頭要送哈米尼最後一程，相關影片在社群媒體上流傳，卻也意外吸引芬蘭人關注。根據畫面，運送哈米尼靈柩車輛被發現是印有芬蘭K集團連鎖超市橘色巨大商標的冷藏貨車。

哈米尼葬禮遊行 驚見「超市靈車」

哈米尼靈柩日前在伊拉克聖城卡巴拉進行巡迴瞻仰，路透社畫面捕捉到，大批群眾與旗幟包圍著這輛印有巨大K字商標的冷藏貨車，隨後工作人員就從車廂內抬出靈柩。

對於這輛「超市靈車」，芬蘭網友哭笑不得，直呼芬蘭登上世界版面，「不知這冷藏車是不是有時運食物，有時運大體」。

▼在影片30秒處，可見被人群包圍的貨車，車身印有芬蘭K集團連鎖超市橘色巨大商標。

貨車轉手給伊拉克 集團急澄清

當地媒體追查發現，伊拉克一戶家庭在今年6月買下這輛車，隨後在臉書刊登求售廣告，標榜車況完美，後來轉手給伊拉克軍方。這輛冷藏車上除了有超市商標，還有芬蘭重型運輸設備商VAK集團的商標。

對此，科斯克（Kesko）K集團強調與這輛車已無瓜葛，並澄清這是外包物流業者轉賣二手車時違反合約，沒把商標清除。

VAK集團總裁庫斯涅米（Pekka Kuusniemi）也稱，車廂的製造時間大約是在5至10年前，「10年後它流落何方，完全超出我們的控制範圍」。