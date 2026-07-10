不是搶泡麵！颱風天「最重要物資」　一票人急衝去買：可以不吃飯

▲網友形容，手搖飲是「生命之水」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者劉維榛／綜合報導

颱風來襲前大家忙著搶泡麵、乾糧和飲用水！不過一名網友直呼，還有一項物資絕對不能少，那就是手搖飲，身為曾遇過山陀兒颱風、連放4天假卻忘記囤飲料的高雄人，至今仍忘不了。貼文曝光後，大批網友秒懂，紛紛自嘲一次買3杯、6杯的紀錄，直呼「可以不吃飯，但不能沒有手搖」、「那是生命水」。

一名網友在Threads直呼，「颱風來襲，囤物資有一項最重要的：記得囤手搖飲！」他分享，若購買沒有加奶、沒有加料的飲品，放進冰箱保存，通常可以慢慢喝上3天。原PO也笑稱，自己是曾經歷山陀兒颱風、卻忘記先買飲料的高雄人，當時一連放了4天颱風假，差點因為沒有手搖飲而發瘋，因此這次特別提醒大家別再犯同樣的錯。

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一次買3杯、6杯不手軟！網封手搖飲是「生命之水」



貼文引發不少愛喝飲料的網友共鳴，「上次山陀兒來，買了4杯的我感謝自己」、「今天下班前已訂購6杯無糖茶」、「山陀兒我囤了3杯，優秀的me」、「昨天跟老公直接買6杯，一人一杯可以喝3天」。也有人笑說，除了颱風天，過年遇到店家休息時同樣要先準備，「可以不吃飯，但是不能沒有手搖」，更有網友直接把手搖飲封為「生命水」。

不少內行人分享撇步，有人建議買去冰飲料後直接冷凍，再慢慢退冰飲用；也有人會倒進保溫瓶，再放入冰箱冷藏，認為可以撐得更久。不過，也有網友提醒，手搖飲存放太久仍可能有衛生疑慮，直言「真的不要囤耶，感覺大腸桿菌很多」，因此即使要囤飲料，仍應留意保存方式與飲用期限。