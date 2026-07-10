中颱巴威逼近王惠美視察抽水站　是否放颱風假晚間公布

▲彰化縣長王惠美視察沿海防汛及抽水站。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中度颱風巴威持續逼近，中央氣象署預估彰化地區將受颱風及其外圍環流影響，可能出現局部豪雨或短延時強降雨。明日是否放假尚待縣府晚間宣布，為強化防汛應變，彰化縣長王惠美今（10）日上午親赴大城鄉下海墘抽水站，實地視察抽水機組運作與防災整備狀況，同時呼籲沿海低窪地區民眾提前清理排水溝、固定易掉落物品，嚴防颱風帶來災害。

▲彰化縣長王惠美視察沿海防汛及抽水站。

王惠美視察時指出，下海墘地區因出海口長年泥沙淤積，導致抽水站雖持續抽排，積水卻難以順利排入外海，每逢豪雨即易成災。為此，縣府先前已緊急開挖排水通道作為應變措施，同時在立委協助下爭取中央補助1.2億元，規劃興建隔離水道工程，目前已完成設計階段，待審查程序通過即可發包施工。

由於該工程鄰近白海豚重要棲息環境，縣府特別採用隔離水道設計，避免排水工程影響海洋生態，未來完工後抽排水可直接排入水系，徹底解決外海淤積導致之排水瓶頸，有效提升區域排洪能力。

水利資源處表示，因應巴威颱風可能帶來之強降雨，縣府已要求各防救災單位全面完成整備，沿海大型抽水站委由專業廠商全天候維護操作、24小時待命，閘門式抽水站亦配置機動人員，遇緊急狀況可立即進駐，全數機組已完成試抽作業。此外，針對淹水熱點，縣府已預先布設移動式抽水機，災害搶險修開口契約廠商亦隨時待命，可在緊急狀況下機動調度，守住防汛缺口。

王惠美呼籲鄉親，颱風來襲期間務必留意氣象預報，提前清理住家前後排水溝、固定易受強風吹落物品，並備妥防災物資；居住於低窪地區民眾必要時應設置沙包或防水閘門，以降低積淹水風險。行車時應注意路況並減速慢行，避免前往河川、海邊、野溪及低窪地區活動。縣府將持續密切監控天候及水情變化，依據雨勢發展滾動檢討應變措施，必要時提升應變中心開設層級，全力守護縣民生命財產安全。