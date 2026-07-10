少年帶玩具長槍找王識賢：仁哥我要做阿慶　瘋狂影迷挨罰5千

▲▼ 彰化少年酒後持玩具步槍要見正在台上演唱的偶像王識賢 。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大村鄉公所今年6月在火車站舉辦「葡萄觀光文化季」邀請王識賢到場獻唱，一名未成年少年酒後手持玩具槍試圖闖入會場，接近藝人王識賢，遭工作人員攔阻時竟高喊「要拿槍給王識賢看」。少年供稱，因為看了電影《角頭》而想以此方式接近偶像，遭警方依違反社維法函送。法官認定少年無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害公共安全之虞，裁罰五千元，玩具槍沒入。

藝人王識賢在黑幫電影《角頭》系列中扮演「仁哥」，而「阿慶」則為「仁哥」的左右手，沒想到卻傳出影迷太入戲，意圖接近、滋擾藝人的意外。

這場由大村鄉公所主辦的觀光文化季，結合農產文創市集、葡萄品種展示及變裝路跑等活動，晚間星光演唱會更是壓軸亮點，由藝人王識賢登場唱砍，沒想到6月6日卻傳出突發事件，當天晚間8時13分許，一名少年酒後手持一把外觀近似真槍的玩具槍，欲強行進入演唱會現場。工作人員見狀立即上前勸阻，少年情緒激動，大喊「我要拿槍給王識賢看」，雙方發生拉扯，現場民眾一度驚慌。員林分局獲報後迅速到場處理，當場查扣該把玩具槍，並將少年帶回偵訊。

▲彰化少年酒後持玩具步槍要見偶像王識賢 。（資料圖／民眾提供）

警方調查後，依社會秩序維護法「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞」，將全案函送彰化地方法院，彰化地院簡易庭審理後認為，該玩具槍具備槍管、板機及握柄等完整構造，外觀與真槍極為相似，且行為地點正值人潮聚集之活動現場，極易引發民眾恐慌，對公共秩序與社會安寧造成明顯威脅。

法官審酌少年於警詢中自承係因觀看電影《角頭》後，想將玩具槍拿給飾演該片的藝人王識賢觀看，此一理由明顯不具正當性，依《違反社會秩序維護法》裁定處以罰鍰五千元，並將扣案之玩具槍宣告沒入。