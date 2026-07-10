最早提安樂死法「立院一年未審」　綠委喊話召委：不能有困難就迴避

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

外界關注《安樂死法》草案立法進度，綠委陳冠廷去年就提出相關草案，但至今尚未被立院委員會排入議程。陳冠廷今（10日）表示，目前法案已交付立法院社會福利及衛生環境委員會審查，後續仍待委員會召集委員排入議程。他期待召委能儘速安排審查，讓各界關注已久的議題正式進入立法程序，透過逐條討論釐清制度設計與相關配套。

陳冠廷指出，自己所提出的版本是本屆立法院最早提出的安樂死相關法案。提案的目的，是希望將長期存在於社會中的討論帶進國會，讓支持與反對意見都能在公開、理性且專業的制度中被充分檢視。

為凝聚社會共識，陳冠廷已在立法院舉辦兩場公聽會，其中第二場更有跨黨派立法委員共同出席。此外，團隊也陸續舉辦約五場系列座談，邀集醫界、法界、學者及相關團體交換意見，討論病人自主、生命權保障、醫療倫理、醫師責任等機制。

陳冠廷表示，安樂死議題在社會上確實存在不同聲音，這也是立法院更應啟動實質審查的原因。法案目前的進度，主要取決於衛環委員會召委安排議程的優先順序，並未因外界壓力而停止推動。

陳冠廷強調，安樂死涉及生命尊嚴，立法過程必須審慎，卻不能因議題困難或具有爭議便長期迴避。透過委員會的專業審查，才能容納各種不同意見，進一步釐清申請條件、醫療評估、審查程序等制度設計，確保最終方案具有充分的社會共識。

陳冠廷表示，未來仍將全力推動法案，並持續與不同政黨、醫療專業團體及社會各界溝通。他期待各黨能共同面對末期病人所承受的痛苦與選擇，讓這項議題超越政黨立場，在保障生命尊嚴、病人自主與弱勢權益的前提下，逐步形成跨黨派共識。