巴威來襲　新北已預防性撤離1296人

▲侯友宜10日視察新店區錦秀及碧瑤間邊坡擋土牆倒塌緊急加固搶災工程。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／新北報導

颱風巴威進逼，新北市長侯友宜今（10日）早示警烏來與三峽土石流崩塌率超過9成，呼籲住戶及市內其他山區民眾做好撤離準備。根據新北市府統計，截至中午12時半，新北預計預防性疏散共9區456戶1296人，後續還會滾動調整。

侯友宜10日早到新北災害應變中心聽取應變巴威颱風工作會報，並接受媒體聯訪。侯友宜表示，今天傍晚到明天中午、下午，不到24小時，三峽、新店、深坑、石碇、烏來、貢寮、汐止、北海岸總雨量會到500毫米以上，尤其烏來、三峽，土石流崩塌的機率會超過90%，撤離不要等到晚上，另外坪林、石碇等撤離也要做到落實，能夠提早撤就提早撤。

根據新北市府資料，截至中午12時半，各公所回報預防性疏散戶數及人數，共計9區456戶1296人，包括烏來預計疏散20戶65人；汐止預計疏散48戶89人；雙溪預計疏散1戶4人；萬里預計疏散18戶60人；金山預計疏散11戶40人；新店預計疏散267戶539人；石碇預計疏散41戶396人；樹林預計疏散1戶17人；瑞芳預計疏散49戶86人。而因各公所尚作業中，區域及人數持續滾動調整。