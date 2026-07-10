LIVE／越晚雨越大「3地區紫爆」　氣象署最新說明

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巴威颱風逼近，中央氣象署持續發布陸上警報，今晚至明天白天雨勢影響最明顯，北部、宜蘭地區及中部山區有局部大豪雨或超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。氣象署將於下午2時40分說明颱風最新動態。

巴威颱風下午1時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約650公里之處，以每小時26公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

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▲巴威颱風降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，今日受颱風外圍環流影響，北部及東北部上半天會有間歇性的降雨，今晚到明天是颱風影響最明顯的時候，各地越晚風強雨大，北部、宜蘭地區及中部山區有局部大豪雨或超大豪雨，其他地區也有局部豪雨。

氣象署說明，預估颱風明天午後至晚間最接近台灣時，中心僅距離北海岸約120公里，這也將是台北盆地風力最明顯的時候。明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

▲巴威颱風下午最新位置。（圖／氣象署提供）